Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile sıfır temaslı alışveriş

Minimum temas maksimum teknoloji hayatımızın her alanına hızla giriyor. Smart Mirror artırılmış gerçeklik teknolojisi ile yepyeni bir alışveriş deneyimi sunuldu. Ziyaretçiler bu teknolojiyle kozmetik ürünlerin yüzlerinde nasıl durduğunu temassız bir şekilde görerek güvenli alışveriş deneyimi yaşıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle temassız işlemlerin önemi giderek artıyor. ‘Sıfır risk’ prensibiyle hizmet alanlarındaki alt yapısını ‘yeni normale’ göre düzenleyen Akasya, teknolojinin de desteğini arkasına alarak misafirlerinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Kozmetik alışverişinde kullanılan test ürünlerin pandemi nedeniyle kaldırılması üzerine Akasya; Unisoft ve PulpoAR tarafından geliştirilen Smart Mirror artırılmış gerçeklik teknolojisini misafirlerine sunuyor. Kullanıcılar dilediği ürünü sıfır temasla deneyimleme imkânı buluyor.

Artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde misafirler, dijital ekranda diledikleri markanın ürününü temassız bir şekilde yüzlerinde görecek ve birebir deneyimleyebilecek. Ekran üzerinde bulanan QR kodu akıllı cihazlarına okutan misafirler ilgili internet sitesine yönlendirilecek. İnternet sitesinden istedikleri markaya ait ürünü seçtikten sonra, dijital ekran üzerinde bulunan kamera sayesinde anında bu ürünü sanal olarak deneyebilecek.