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Babalar Günü’nde rekor teknoloji alışverişi yapıldı, teknoloji sepeti büyüdü

TEKNOSA, GERİDE KALAN HAFTA SONUNDA KUTLANAN BABALAR GÜNÜ’NE DAİR TEKNOLOJİ ALIŞVERİŞİ VERİLERİNİ AÇIKLADI. BU YIL EN ÇOK TERCİH EDİLEN BABALAR GÜNÜ HEDİYE SIRALAMASINDA AKILLI TELEFONLAR ÖNE ÇIKARKEN, TOPLAM SATIŞLARDA İSE BİR ÖNCEKİ YILA YÜZDE 71 BÜYÜME YAŞANDI.

Babalar Günü’nde rekor teknoloji alışverişi yapıldı, teknoloji sepeti büyüdü

Teknosa, geride kalan hafta sonunda kutlanan Babalar Günü’ne dair teknoloji alışverişi verilerini açıkladı. Bu yıl en çok tercih edilen Babalar Günü hediye sıralamasında akıllı telefonlar öne çıkarken, toplam satışlarda ise bir önceki yıla yüzde 71 büyüme yaşandı.

Türkiye’nin öncü teknoloji perakendecisi Teknosa’nın ‘Babalar Günü’ alışveriş verilerine göre bu yıl babalara hediye tercihlerinde teknoloji ürünlerine ilgi rekor seviyeye ulaştı. Mağazalar ve online kanallar toplamında satışlar geçen yıl aynı döneme göre yüzde 71’lik artış gösterdi. Pandemi sürecinde artan teknoloji ihtiyaçları için online alışverişe yönelen tüketiciler, Babalar Günü sürecinde de teknosa.com’u tercih etti ve sitede 4 kattan fazla ürün satıldı.

Babalar Günü dönemindeki teknoloji alışverişlerinde en çok tercih edilen hediye yine akıllı telefonlar olurken; notebooklar, LCD televizyonlar, saç ve sakal kesme makineleri, akıllı saatler, tabletler ve gaming ürünleri de çok satan hediyeler arasındaki yerini aldı. Teknoloji alışverişlerinde dönemsel sepet ortalaması ise geçen yıla göre 2 kat arttı.

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