Bakan Yardımcısı Sayan: ’’2021 yılının ilk yarısı itibariyle geniş bant abonesi 85,7 milyona ulaştı’’

Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı’nda gerçekleştirilen panelde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ’’Salgının başlamasından sonra hayatımızın sanal dünyaya taşınma zorunluluğunun da etkisiyle, internet abone sayısında artış hızlandı. 2021 yılının ilk yarısı itibariyle 85,7 milyona ulaşan toplam geniş bant abonesi ve veri kullanımı arttığını söyleyebiliriz. Araştırmalara göre, 5G bağlantılı cihaz sayısı 4 yıl içerisinde 3 milyarı geçecek’’ dedi.

Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı ikinci gününde gerçekleşen panellerle devam ediyor. Konferansta 5G teknolojisinin alanında uzman isimlerinin katıldığı panel gerçekleşti. Moderatörlüğünü Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın yaptığı panelde 5G teknolojisinin önemi ve gelecek dönemde yapılacak çalışmalar konuşuldu. Panele Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Vodafone CEO’su Engin Aksoy, Türk Telekom CTO’su Yusuf Kıraç, Ulak Haberleşme Genel Müdürü Zafer Orhan, GTENT Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Kayaduman, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Başkanı İlhan Bağören katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı konuşmada, dijitalleşme alanında yapılan doğru yatırımlarla Türkiye’deki mobil abone sayısının 85 milyona yaklaştığını belirterek, "Salgının başlamasından sonra hayatımızın sanal dünyaya taşınma zorunluluğunun da etkisiyle, internet abone sayısında artış hızlandı. 2021 yılının ilk yarısı itibariyle 85,7 milyona ulaşan toplam geniş bant abonesi ve veri kullanımı arttığını söyleyebiliriz. Araştırmalara göre, 5G bağlantılı cihaz sayısı 4 yıl içerisinde 3 milyarı geçecek. 5G, yeni iş modellerini ve ekonomik sosyal hayatı önemli ölçüde etkileyecek potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.

Erkan: "Başarılı bir 5G için ciddi bir fiber yatırımına ihtiyacımız var"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da, 5G’nin öneminden bahsederek, "5G, endüstrilerin dönüşümü için daha öncelikli duruyor. Dünyada endüstriyel uygulamaların öne çıktığını da görüyoruz. Bir teknolojiye yatırım yapma zamanı değişim anlarında gerçekleşiyor. Başarılı bir 5G ve daha sonraki teknolojileri hayata geçirmek için ciddi bir fiber yatırımına ihtiyacımız var. Dünya çok hızlı gelişiyor. Bu konuda daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor" dedi.

Aksoy: "5G teknolojisi Türkiye’ye önemli katkılar sağlayacak"

Vodafone CEO’su Engin Aksoy ise, dijitalleşmenin kurumların verimliliğini artırdığının altınız çizerek, "Dijitalleşmenin ekonomik etkisinin yanı sıra; kamu hizmetlerine, eğitime, sağlığa eşit bir şekilde katılmasını da sağlıyor. Güçlü bir dijital altyapı için de teknolojiler bulunuyor. Bunlardan bir tanesi 5G teknolojisidir, ikincisi ise fiber teknolojisidir. 5G teknolojisi ve altyapısı bugün dünyada pek çok ülkenin yatırım yapmış olduğu bir alandır. Dünyada 76 ülkede ve 180 tane ticari şebekede 5G kullanıma açılmış durumda. 5G teknolojisini hızla devreye alınmasının Türkiye’ye önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Sanayi Bakanlığının Milli Teknoloji Hamlesi stratejisine baktığımız zaman, 5G’nin Türkiye ekonomisine 10 milyar doları aşan bir katkı sağlayacağı tahmin ediliyor. Yapılan uluslararası araştırmalara göre, 5G teknolojisinin 2035 yılına kadar global ekonomiye katkısının 3,8 trilyon dolar olması bekleniyor" şeklinde konuştu.