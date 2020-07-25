Barındırma servisi için hangi hosting kullanılmalı

Barındırma servislerini dışarıdan alan şirketler için, paylaşımlı hosting ve dedike hosting olmak üzere iki seçenek yer alıyor. Uzmanlar paylaşımlı ve dedike hostingin avantajları ve dezavantajları açıkladı.

Şirketler farklı barındırma modellerini tercih ediyor. Barındırma servislerini dışarıdan alan şirketler için, paylaşımlı hosting ve dedike hosting olmak üzere iki seçenek yer alıyor. Konuyla ilgili bilgiler veren hizhosting.com Genel Müdürü Caner Çakı, bu iki seçeneği de değerlendirerek, “Dedike sunucu sadece sizin web sitenizi veya dijital servislerinizi barındıran sunucudur. Tüm disk alanı ve bant genişliği sadece sizin kullanımınıza aittir. Paylaşımlı sunucu ise, kullandığınız sunucuyu sizinle paylaşan başka işletmeler vardır. Size ayrılan disk alanı ve bant genişliği sınırlıdır. Özellikle ihtiyacınızı karşılayacak kadar alan ve bant genişliği sunan paylaşımlı servis özellikle yeni girişim ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin bütçelerine daha az yük getirir. Dedike sunucuda ise durum biraz daha farklıdır. Harcanacak tüm ücretler tek bir kullanıcıya ait olacaktır. Fakat dedike hosting için verilen bu ücret karşılıksız kalmayacaktır. İşletme sunucunun tamamını kullanacak, daha fazla operasyon esnekliğine, web trafik yönetim ve müdahale araçlarına, sunucuyu ihtiyaçlarına paralel olarak konfigüre etme ve kendi yazılımlarını istediği zaman sunucuya kurup kaldırma şansına sahip olacaktır” dedi.

“Kurulum ve bakım gibi işlemler için personel ihtiyacı ortaya çıkacaktır”

Paylaşımlı hosting kullanımında kullanıcı işletmenin teknik ekip oluşturmadığı dile getiren Çakı, “Paylaşımlı hosting yönetimi için kullanıcı işletmenin kendi bünyesinde teknik ekip oluşturmasına gerek duymaz. Dedike modeldeyse sunucunuzun kontrolü büyük çapta size ait olacaktır. Kurulum ve bakım gibi işlemler için personel ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Bunun Paylaşımlı sunucularda güvenlik, yazılım kurulumu, ve sistemin kusursuz çalışması gelen güncellemelerin düzenli olarak yapılması hosting firması tarafından yapılacaktır. Dedike sunucuya bakıldığında ise güvenlik önlemleri kullanıcı sorumluluğunda olur. Öte yandan, dedike sunucular, paylaşımlı sunuculara kıyasla virüslere, zararlı ve casus yazılımlara daha az hedef olur, çünkü saldırganların iştahını kabartabilecek çok sayıda ve çeşitte sunucu komşusu yoktur; ayrıca güvenlik güncellemelerini daha hızlı ve düzenli şekilde yapabilir” ifadelerini kullandı.