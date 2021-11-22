Başakşehir’de öğretmenlere teknoloji eğitimi

Başakşehir Belediyesi, teknoloji ve inovasyon alanındaki eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Hayata geçirilen Başakşehir Teknoloji Takımı (BTT) projesi kapsamında 30 bilişim teknolojileri öğretmenine kodlama, yapay zekâ, tasarım ve robotik eğitimleri verilmeye başlandı. Öğretmenlere verilen eğitimler sayesinde bin 500 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Başakşehir Belediyesi’nin inovasyon ve teknoloji alanındaki hamlelerine her geçen gün yenileri ekleniyor. Başakşehir Teknoloji Takımı (BTT) projesi kapsamında ilçe genelindeki 30 farklı okulda görev yapan 30 bilişim teknolojileri öğretmenine teknoloji ve inovasyon eğitimi verilmeye başlandı.

“Bin 500 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz”

Öğretmenlere yönelik eğitimlerinin detaylarını Başakşehir Teknoloji Takımı Program Koordinatörü Burhan Şengün anlattı. Eğitim programının gençleri dijital geleceğe daha iyi hazırlamak ve farkındalık oluşturmak için başlatıldığını söyleyen Şengün, “Gençlerimizi teknolojinin üretim boyutuna dahil edebilmek için çalışmalara başladık. Eğitimlerin ilk fazında Başakşehir’de bulunan 30 farklı okulda eğitim veren 30 bilişim teknolojileri öğretmenimize kodlama, yapay zekâ, tasarım ve robotik eğitimleri veriyoruz” diye konuştu.

Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin eğitiminin 4 gün süreceğini ifade eden Burhan Şengün, “Eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerimiz, edindikleri bilgileri eğitim verdikleri okullardaki öğrencilerimize aktaracak. Bu sayede bin 500 öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Gençlerimizin proje ve fikirlerini gün yüzüne çıkartarak teknoloji üreten gençlerimizle birlikte üretim yapmak istiyoruz” dedi.