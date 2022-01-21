Başakşehir’in yeni şampiyonu kupayı kaldırdı

İstanbul Gençlik Oyunları kapsamında Başakşehir’deki liseler arasında düzenlenen futbol turnuvasının finalinde TOKİ Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi’ni 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları’nda, turnuvalar tüm heyecanıyla devam ediyor. Başakşehir’deki liseler arasında düzenlenen futbol turnuvasının finali, Başakşehir Şehit Erdem Özçelik Stadı’nda oynandı. Şampiyonluk kupasını kaldıran TOKİ Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul finallerinde Başakşehir’i temsil etmeye hak kazandı.

3 farkla kazandı

Final maçı öncesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık için saygı duruşunda bulunuldu. Maça rahat başlayan TOKİ Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin genç futbolcuları sahadan 3-0’lık skorla ayrılarak şampiyon oldu. Karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşayan şampiyon takım, kupayı kendilerini desteklemeye gelen arkadaşlarıyla birlikte kaldırdı.