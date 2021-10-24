Basketbolcu robotlar Pendik’te sahaya çıktı

Pendik Robot Festivali’nde boy gösteren basketbolcu robotların kıyasıya mücadelesi nefes kesti. Liseli öğrenciler tarafından 6 haftada yapılan robotlar, sahada topları potaya sokmak için mücadele etti. 4 farklı şehirden 30 takımın katıldığı festival hem yarışmacılara hem izleyicilere heyecan yaşattı.

Pendik Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kurtköy Spor Salonu’nda düzenlenen Pendik Robot Festivali, çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan gençlerin yaptığı robotların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. İstanbul, Ankara, Antalya ve Mersin’den festivale katılan gençlerin 6 hafta boyunca üzerinde çalıştığı robotlar festivalde boy gösterdi. 30 takımın yer aldığı festivalde birbirinden farklı tasarımlara ve eklentilere sahip ‘basketbolcu robotlar’ sahaya çıkarak topları potayla buluşturma mücadelesi verdi. Robotların kıyasıya mücadelesi hem yarışmacılara hem izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

Festivale katılan ARC 6014 takımının kaptanı Dilara Bıkmaz, “Bu geçtiğimiz sezondan beri hazırlanıyoruz. Yani aslında 1 senedir diyebiliriz. Ama bu organizasyona 1 aydır çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bizim robotumuz bu oyuna uygun şekilde tasarlanmış bir FRC robotu. Bu off season yarışması ve aslında buradaki deneyimlerimizi kullanarak mart ayında gerçekleşecek yarışmada başarı elde etmek istiyoruz. Ama bundan öte her zaman deneyim elde etmek, kendimizi geliştirmek ve projelerle

topluma fayda sağlamak en büyük önceliğimiz. Bu konuda sezon boyunca ve sezon dışında da çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Düzenlenen festivalden ötürü Pendik Belediyesine teşekkür eden Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Deniz Kıymet ise, “Emeğimizin karşılığını görüyoruz, verdiğimiz çabaya değdi. Çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Bu çalışmalarda güzel istatistikler elde ediyoruz. Biz meslek lisesi olarak her zaman yeni şeyler deniyoruz. Okulumuz bu konuda çok başarılı. Bizim takımımız 3 yıl önce kurulmuştu” dedi.

Pendik Belediye Başkan Ahmet Cin, festivalde gençlerin heyecanına ortak oldu. Başkan Cin, spor salonunda kurulan stantları gezerek öğrencilerden robotları hakkında bilgi aldı. Başkan Ahmet Cin, “Son zamanlarda ülkemizde teknoloji konusunda çok ciddi gelişmeler var. Bu gelişmelere gençlerimizi bilinçlendirme ve teşvik etme adına bu yıl robot festivalini gerçekleştirdik.

Pandemiden dolayı biraz kısıtlı da olsa bu imkanları kullanmaya çalıştık. Ama inşallah bundan sonraki yıllarda daha geniş ve

etkili bir şekilde daha fazla katılımcıyla beraber gerçekleştirmiş olacağız. Stantları gezdik çok güzel örneklemeler var.

Gençlerimiz çok heyecanlı ve başarılı. Bizi mutlu ediyor gençlerin böyle heyecanlı olması ve teknolojiye bu kadar yatkın

olmaları. Bugün 30 tane yarışmacı takımımız ve 300’ün üzerinde kardeşimiz burada yarışmalara katılacak. Birbirinden heyecanlı arkadaşlarımızı gördük. Onların heyecanını görünce biz de mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Pendik Robot Festivali, etkinliğin son günü olan 24 Ekim Pazar günü sıralama maçlarının ardından ittifak seçimi ve final müsabakalarına sahne olacak. Farklı kategorilerde galip gelen takımlar otonom ödülü, girişimcilik ödülü, mühendislikte mükemmellik ödülü, endüstriyel tasarım ödülü gibi farklı alanlarda toplam 14 ödülün sahibi olacak.