‘Bedel Ödeyenler’ Red Bull Campus Clutch Dünya Finali’nde şampiyonluk arıyor

Üniversiteler arası VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch’ta Türkiye temsilcisi ‘Bedel Ödeyenler’ Dünya Finali’nde şampiyon olmak için mücadele verecek. Offline olarak 17-18 Temmuz tarihlerinde Madrid’de gerçekleştirilecek finalde 12 ülkenin takımı karşı karşıya gelecek.

Üniversite öğrencilerine ülkesini ve okullarını temsil etme imkanı veren üniversiteler arası global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch’ta dünya finali heyecanı başlıyor. 50’den fazla ülkeden 25 binden fazla öğrenci arasından sıyrılarak adını dünya finaline yazdıran 12 takım, 17-18 Temmuz tarihlerinde İspanya’da karşılaşacak. 12 ülkenin temsilcileri, dünya şampiyonu olmak için Madrid’de offline düzenlenen dev finalde kıyasıya mücadele verecek.

‘Bedel Ödeyenler’ Madrid’de Türkiye’yi temsil edecek

İspanya ve ABD ulusal şampiyonları ile beraber, Anubis (Mısır), Bedel Ödeyenler (Türkiye), BTR (Kanada), Mamas Boys (Avustralya), MAXD Esports (Pakistan), Odin eAmigos(Brezilya), Platoon (Beyaz Rusya), PXL Esports (Belçika), Project S (Portekiz), VAC Kimchi (Güney Kore) takımları Madrid’de düzenlenecek Dünya Finali’nde mücadele edecek.

Türkiye kazananı ‘Bedel Ödeyenler’, Knockout turunda iyi bir performans ortaya koymuş ve Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya temsilcilerini eleyerek adını finale yazdırmıştı.

Verilen bilgiye göre, Dünya finalinde şampiyonluğa uzanan üniversite takımı, hem 20 bin euroluk ödülün sahibi olurken hem de VALORANT Masters’ta mücadele eden dünyanın en iyi VALORANT oyuncularıyla tanışma imkanını da elde edecek. Turnuvada Türkiye’yi temsil edecek ‘Bedel Ödeyenler’ takımının karşılaşmaları sosyal medya kanalından canlı yayınlanacak.