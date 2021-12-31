Beyoğlu’nda tarihi dar sokakların temizlik işi milli teknolojiyle çözüldü

Beyoğlu’nun tarihi dar sokaklarının temizlik işi yerli teknolojiyle çözüldü. Beyoğlu Belediyesi ve Kademe A.Ş. işbirliğinde ilçenin fiziki yapısına uygun olarak geliştirilen Kompakt Vakumlu Yol Süpürme Araçları ile normal araçların giremediği dar sokaklar düzenli olarak temizleniyor.

Beyoğlu Belediyesi ilçede bulunan tarihi dar sokakların temizlik işini yerli teknolojiyle çözdü. Kademe A.Ş. tarafından Beyoğlu Belediyesi’nin ihtiyacı doğrultusunda ilçenin fiziki yapısına uygun olarak dar sokaklarda rahatça temizlik çalışması yapabilen AGA 2000 1,5 Metreküp Kompakt Vakumlu Yol Süpürme Araçları geliştirildi. Tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretilen süpürme araçları, kompakt yapısıyla dar cadde ve sokaklar da dahil olmak üzere eğimli ve düz zeminlerde kolaylıkla temizlik yapabiliyor. AGA 2000 1,5 Metreküp Kompakt Vakumlu Yol Süpürme Araçlarının yanı sıra bir büyük modeli olarak geliştirilen ve daha geniş alanların temizliğinde kullanılan “AGA 5000 Kompakt Yol Süpürme Araçları ile aynı zamanda yüzde 50 tasarruf da sağlanıyor.

Yerli sermayeyle Türk mühendislerinin başarısı

Beyoğlu Belediyesi ile Kademe A.Ş. işbirliğinde üretilen yerli süpürme araçları ile Beyoğlu’nun tüm cadde ve sokakları 7/24 tertemiz tutuluyor. Şasi ve yürür aksam dahil Türk mühendisleri ve işçileri tarafından tamamen yerli sermayeyle üretilen süpürme araçları, kendi sınıfında ilk araç olma, yurt dışı muadillerine göre fiyat avantajı, satış sonrası servis ve yedek parça maliyet avantajı özelliklerine sahip. Beyoğlu Belediyesi, yerli üretim araçları tercih ederek temizlik çalışmalarında yıllık yaklaşık 10 milyon TL tasarruf sağlıyor.

Yerli kompakt süpürme araçları bizlere büyük bir kolaylık sağlıyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yerli ve milli teknoloji ürünleri önemsediklerini belirterek, Ekonomik tasarruf sağlamamız noktasında iyi bir iş birliği oldu. Bu süpürge araçları Beyoğlu için çok ideal. Çünkü Beyoğlu tarihi dar sokaklarıyla da ön plana çıkan bir ilçe. Her gün milyonlarca turisti ağırlıyoruz. Misafirlerimize daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre sunabilmek için aralıksız çalışıyoruz. Tüm bu çalışmaların daha rahat yapılabilmesi ve sürekliliğinin sağlanması açısından yerli kompakt süpürme araçları bizlere büyük bir kolaylık sağlıyor” dedi.