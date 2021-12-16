Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın iş birliğiyle kurulan Bilim Zeytinburnu’nda çalışmalar tamamlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürlerine Bilim Zeytinburnu tanıtım toplantısı düzenleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “İnşallah, teknoloji konusunda Uluslararası Bilim Olimpiyatları’na gidecek dünya çapında çocuklar yetiştireceğiz” dedi.

Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) iş birliğiyle hayat bulan Bilim Zeytinburnu’nda eğitim başladı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy; İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt ve ilçede bulunan okul müdürlerine Bilim Zeytinburnu tanıtım toplantısı düzenledi.

“Dene-yap Atölyesi’nde eğitim 36 ay sürecek”

Başkan Ömer Arısoy, Zeytinburnu’nda okuyan çocuklar için yeni bir başlangıç olduğunu belirterek Bilim Zeytinburnu hakkında açıklamalarda bulundu. Arısoy: “Burada 6 atölye var. Birisi, Deneyap Atölyesi. Bu atölyede 36 ay sürecek bir eğitim olacak. Diğer 5 atölye ise sürekli öğrencilerimizin geçeceği bir atölye olacak. Daha sonra buraya gelen öğrencilerden ilgi duyanlar, internet sitemizden müracaat ederek cumartesi günleri için randevu alacaklar. İnşallah Bilim Zeytinburnu tüm çocuklarımızın en az bir kez gördüğü; ilgisine, merakına, yeteneğine göre atölyelere katılıp kendini geliştirdiği bir yer olacak. Gerçekten çok heyecanlıyız” dedi.

“Bilim olimpiyatlarına gidecek çocuklar yetiştireceğiz”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sözlerini şöyle sonlandırdı: “İnşallah, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve okul müdürlerimizin desteği ile buradan Uluslararası Bilim Olimpiyatları’na gidecek teknoloji konusunda Türkiye’de ve dünya çapında iyi çocuklar yetiştireceğiz. Bütün çabamız Zeytinburnu’ndaki çocuklarımızın daha çok imkâna kavuşması Buradaki iş birliğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.”

Bilim ve teknolojinin toplumda geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun her katmanında bu alanlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Bilim Zeytinburnu’ndan 6-14 yaş arasındaki gençler ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Bilim Zeytinburnu ziyaretçileri; rezonans-dalgalar, görme-algı, elektrik-manyetizma konularının işlendiği üç ana tema altında 22 sergi düzeneği ile karşılanıyor.

Bilim Zeytinburnu ayrıca; Doğa Bilimleri, Matematik, Teknoloji, Astronomi Uzay ve Havacılık, Tasarım Atölyesi olmak üzere 5 bilim atölyesi ve iki Dene-yap Teknoloji Atölyesi ile bir Dene-yap Üretim Atölyesi’ne de sahip.