BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe oldu

İletişim ve yaşam platformu BiP’in Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe oldu. Platformun mevcut durumu ve gelecek vizyonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yüksektepe, küresel çapta yaşanan gelişmelerle yerli teknolojilerin artan önemine değindi.

Kullanıcı talepleri doğrultusunda, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli iletişim platformu BiP’in Genel Müdürlüğüne Gökhan Yüksektepe atandı. BiP hakkında açıklamalarda bulunan Yüksektepe, platformun mevcut durumu ve gelecek planlarını değerlendirdi. Gökhan Yüksektepe değerlendirmesinde, siber güvenlik odağında kişisel verilerin korunmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

“Teknolojide yerliliğin kritik önemine bir kez daha tanık olduk”

Günümüzde kesintisiz ve güvenli iletişimin son derece önem taşıdığına değinen BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe, şunları söyledi: “Son zamanlarda dünya genelinde yaşanan gelişmeler ve buna paralel küresel uygulamalardaki kesintiler, teknolojide yerliliğin kritik önemine yeniden tanık olmamızı sağladı. Bugün teknoloji ihracatında güçlü ülkeler, artık kriz süreçlerinde ihraç ettikleri teknolojiler, ürün ve hizmetler üzerinden ülkelere yaptırımlar uygulayabiliyor, bu sebeple yerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi hem iletişim ve teknoloji faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak hem de güvenlik açısından stratejik önem arz ediyor. Bu anlamda platformun, yerel uygulamaların değerinin arttığı bir dönemde ülke sınırlarımız içinde geliştirilmesi ve tüm kullanıcı verilerinin Türkiye sınırları içindeki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde titizlikle korunması, ülkemiz için stratejik bir değer oluşturuyor. Bunun yanı sıra Hindistan, Pakistan, Malezya, Bangladeş ve Endonezya başta olmak üzere toplam 192 ülkede 90 milyonu aşkın indirilme sayısına ulaşan ve globalde 4,5 kat büyüyen platformumuzun uluslararası alandaki başarısı da güvenli bir platform olduğunu ortaya koyuyor. 33 ülkede 7 operatörle yaptığımız küresel anlaşmalarla birlikte 2022’de platformumuzun daha fazla kullanıcıya ulaştırmak için yoğun çaba göstereceğiz. Standart mobil uygulama anlayışının ötesinde insanların birçok ihtiyacını karşılayabildikleri bir yaşam platformu olarak konumlandırdığımız BiP, milyonlara kesintisiz ve güvenli iletişim deneyimi sunmaya ve gelişmeye devam edecek.”

Kapsayıcı iletişim deneyimi için tüm operatör kullanıcılarına açık

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de operatör fark etmeksizin internet kotasını harcamadan herkesin rahatlıkla kullanabildiği platform, sunduğu birçok özellikle dikkat çekiyor. BiP’teki ‘Durum’ özelliğiyle kullanıcılar, Durum menüsüne tıklayarak video veya fotoğraflarını durum olarak paylaşabiliyor. ‘Grup Taşıma’ özelliği sayesinde daha önceki mesajlaşma uygulamasında kalan gruplar ve sohbet geçmişleri kolayca platforma aktarılabiliyor. Ayrıca platformda 15 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmenin yanı sıra HD fotoğraf paylaşım seçeneği de bulunuyor. Platformun içinde bulunan Acil Durum Butonu, deprem ve diğer doğal afet durumlarında hızlı, kolay ve kesintisiz iletişim kurulabilmesine yardımcı oluyor. İhtiyaç halinde uygulama içindeki butona basan kullanıcılar, önceden belirledikleri kişilere tek tuşla yardıma ihtiyaçları olup olmadığı bilgisini konumlarıyla birlikte gönderebiliyor. Platformun ‘Kaybolan Mesaj’ özelliği sayesinde ise gönderilen mesajlar, seçilen süre boyunca sohbet ekranında görünüyor ve süre sonunda otomatik olarak siliniyor. ‘Anlık Çeviri’ özelliği mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeye imkan tanıyor. BiP’in kullanıcı verileri, Türkiye’deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunuyor.