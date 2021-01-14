BiP’in yeni kullanıcı sayısı 10 milyona ulaştı

İletişim ve yaşam platformu BiP, her geçen gün kullanıcıların tercihi olmaya devam ediyor. Kullanıcı verileri Türkiye’deki veri merkezlerinde tutulan uygulamanın, son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcı rakamına ulaştı. Uygulama marketlerinde üst sıralara yerleşen iletişim ve yaşam platformu, toplamda 60 milyondan fazla indirildi.

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen yerli iletişim platformu BiP’e olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Verilen bilgiye göre, kullanıcı verileri şirketin İstanbul ve Ankara’daki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunan BiP, son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcıya ulaştı ve toplamda 60 milyondan fazla indirildi. Kullanım oranı katlanarak artan uygulama, 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme dışında kaybolan mesajlar, Acil Durum Butonu, 106 dilde anlık tercüme, kişiselleştirilmiş menü gibi rakiplerinden farklılaşan birçok özelliği kullanıcılara sunuyor. Ayrıca uygulamada masaüstü bilgisayar uygulamasından veya sadece bir internet tarayıcı üzerinden de mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme de yapılabiliyor.

Uygulama marketlerinde üst sırada

Verilen bilgiye göre, son günlerde bireysel ve kurumsal kullanıcılardan gelen yoğun talebin ardından BiP, uygulama marketlerinde ’Ücretsiz En Popüler’ ve ’Trend Olanlar’ kategorisinde üst sıraya taşındı. Uygulama, Google PlayStore’da 50 milyonun üzerinde indirme ve 1 milyonun üzerinde kullanıcı yorumuna ulaştı. AppStore ve Huawei AppGallery’de de en çok tercih edilen uygulamalar arasında üst sıralara yerleşen İletişim ve yaşam platformu, kullanıcılardan olumlu yorumlar alıyor.

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, operatör bağımsız 192 ülkede kullanıma sundukları uygulamanın sadece Türkiye’de değil Pakistan, Hindistan, Almanya, Suudi Arabistan’da kullanıldığını, bu ülkelerde günlük 1,5 milyona yakın kullanıma ulaştıklarını ve bu durumdan dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi. Tansuğ, “Operatör olarak yıllardır ’Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ prensibi doğrultusunda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin veri tabanlarını ülkemizde kurduğumuz veri merkezlerimizde tutuyoruz. Kullanıcılarımızın hassasiyetlerini çok önemsiyor. Onlardan gelen talepler doğrultusunda uygulamamızı daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme ve sadeleşme ile kullanıcılarımız, hangi verilerin ne için kullanılacağına ilişkin daha net ve anlaşılır bir açıklamaya erişebilirler” diye konuştu.