Bir oyun monitöründe aranan özellikler

Sürekli gelişen ve değişen teknoloji dünyasında büyük bir paya sahip olan oyun dünyası için geliştirilen bilgisayarlar için hangi özelliklere bakılmalı gibi soruları cevaplayan Casper Ar-Ge Müdürü Tahir Enes Adak, “Oyunlardaki yapay zeka, grafikler, tasarımlar ve ses efektleri, her yeni oyun sürecinde kullanılan donanımların oyuna uyumlu olması beklentisini yüksek kılıyor” dedi.

Sürekli gelişen ve değişen bir oyun dünyasındayız. Yeni oyun özelliklerine uyumlu bilgisayar teknolojileri de buna paralel olarak gelişmekte. Oyun deneyimlerinin kalitesini özelleştirmek söz konusu olduğunda, her sanal oyuncunun kendine özgü kişisel tercihleri bulunuyor. Oyuncuların düşünmeye teşvik eden bulmacalar kurması, oyunun farklı karakterleriyle gerilimi yükseltmesi, çevresel efektleri etkili bir biçimde konumlandırması oyun dinamiklerini oluşturuyor. Bu dinamikleri karşılayacak donanımlara sahip olmak da bu açıdan önem kazanıyor.

“Monitörlerin önemi sanılandan daha kritik”

Bu anlamda oyun bilgisayarları için yatırımlar ve Ar-GE çalışmaları yapan Casper’dan Ar-Ge Müdürü Tahir Enes Adak konu ile ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi, “Günümüz dünyasında oyun performansında monitörlerin önemi sanılandan çok daha kritik. Her geçen gün yeni nesil grafik kartları, yeni grafik teknolojileri, çok daha talepkar oyunlarla karşılaştığımızı göz önüne alırsak, güçlü bir bilgisayardan maksimum verim alabilmek için monitörünüzün de güçlü özelliklere sahip olması şart. Hem ekranın genişliği ve çözünürlüğü, hem panelin kendini yenileme hızı, hem de monitörün grafik kartı ile haberleşme süresi (tepki/yanıt süresi), oyun performansınızı etkileyecek en önemli konular. Yüksek performanslı bir oyuncu monitöründen grafik kartıyla yıldırım hızıyla etkileşime girmesini ve tüm görüntüleri yüksek çözünürlükte gecikmesiz şekilde gösterebilmesini beklersiniz. QHD çözünürlüğü ve 17” boyutu, 144hz yenileme hızı ve saniyenin 1000’de 1’i tepki süresine sahip Excalibur Monitör ile bilgisayarınızın sunacağı maksimum performansı tecrübe edebilirsiniz” dedi.

Tahir Enes Adak ayrıca oyun bilgisayarlarındaki diğer kriterleri de Excalibur 27” Monitör üzerinden örnekler vererek şu başlıklarda sıraladı;

Oyunda hız

“Oyun dünyasında kişisel deneyim dışında en önemli unsurlardan biri de rekabet üstünlüğü, avantaj ve hız. Saniyede 2,5 kat daha fazla yenilenme hızına sahip 144 Hz yenilenme teknolojisi ile 16:9 en boy oranında kesintisiz görüntü elde etme imkanı sunan Excalibur 27” Monitör ile oyunlarda rakiplerinizden bir adım öndesiniz. Gölgelenme etkisi olmadan akıcı bir oyun deneyimini yaşamak için tepki süresini 1 milisaniyeye düşüren oyun bilgisayarımız, bu özellik sayesinde yüksek tempo gerektiren oyunlarda hızlı kullanım sağlıyor. Sahip olduğu TN panel özelliği ile birinci şahıs nişancı veya dövüş oyunları gibi yüksek hız gerektiren oyunlar için ideal.”

Yüksek çözünürlük ve yenileme hızı

“Artan ekran genişlikleri, yeni nesil multimedya içeriklerinin ve modern oyunların daha gerçekçi görüntüler sunması daha yüksek çözünürlükte monitörler edinilmesine zemin hazırlıyor. 27” büyük ekran boyutunda, QHD panel (2560x1440 çözünürlük) ile görüntülerin Full HD’nin ötesinde olduğu Excalibur, iki kat daha fazla ayrıntı ve görüntü kalitesi sunuyor.

“Ekrana daha fazla bilgi sığdırabileceğiniz Excalibur, hem oyun oynarken hem de çalışırken verimliliğin artmasını sağlıyor. Örneğin, World of Warcraft’ın kullanıcı ara yüzü, daha yüksek çözünürlüklerde ekranın daha küçük bir kısmını kaplar. Böylece bir baskın düzenlerken kullanıcı ara yüzü ekranınızı işgal etmez ve Azeroth dünyasını daha iyi görürsünüz. 144Hz yenileme hızı ile ekrandaki hareketleri daha pürüzsüz gerçekleştirebilirsiniz. Bu özellik ile birinci şahıs nişancı oyunlarında hareket eden düşmanları takip etmeniz kolaylaşır; ya da bir web sayfasını aşağı kaydırırken ekranı daha tepkisel hissetmenizi sağlar. 144Hz yenileme hızı özelliği, hareketli nesneleri gözünüzle takip etmenizi kolaylaştırır.”

Yanıt süresi ve senkronizasyon

“Monitörlerin tepki süresi alınan görüntü kalitesini de direkt olarak etkiler. Monitörünüzün ms değeri yavaş ise, oyun hızınıza yetişemeyen ekran, bulanık bir görüntü gösterecek ve ekranda oluşacak bu sorunlar nedeniyle de oyundaki başarınız etkilenecektir. 27” Excalibur Monitör 1ms tepki süresi ile hareket bulanıklığı ve görüntü yapaylıklarını ortadan kaldırır, aksiyon ve yarış oyunlarında hareketlerinizin gecikme olmadan ekranda belirmesini sağlar. AMD FreeSync ve NVIDIA G-SYNC teknolojisi ile oyun sırasında takılma ve komut gecikmesi olmadan ekran yırtılmasını ve ekran kartı ile sistemin senkronizasyonunun bozulmasını engeller.”

Ergonomi ve tasarım

“Uzun saatler süren oyun deneyimlerinde, ekranın ergonomisi ve tasarımı da oyun performansı için oldukça önem taşır. 27” Excalibur Gaming Monitör; ayarlanabilir yüksekliği, ekran eğimi, dönebilen ekran yapısı, döndürme ve pivot seçenekleri ile ideal izleme açısı sunuyor. Özelleştirilebilir LED seçenekleri ve özel tasarımı ile zenginleştirilebilen oyun ortamı ise, eğlenceli bir oyun deneyimi sağlıyor.”