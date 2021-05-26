Bulut hizmeti sağlayıcısı ArvanCloud, hizmetini Türkiye pazarına sunmaya başladı

Bulut hizmeti sağlayıcısı sağlayıcısı ArvanCloud, İstanbul’da PoP sitesini açarak hizmetini Türkiye pazarına sunmaya başladı. Mevcut PoP sitesini bu yılın başlarında kuran şirket, Türkiye’deki 12 CDN sağlayıcısından birisi olduğu belirtildi.

CDN sağlayıcısı ArvanCloud, İstanbul’da PoP sitesini açarak hizmetini Türkiye pazarına sunmaya başladı. Mevcut PoP sitesini bu yılın başlarında kuran şirket, Türkiye’deki 12 CDN sağlayıcısından birisi olduğu belirtildi. Şirketin entegre altyapısı, Türkiye’deki işletmelerin etki alanlarının DNS’ini ücretsiz ve güvenilir bir şekilde yönetmesini sağlıyor. Yakın coğrafi konumdan dünya çapında izleyiciye bu hizmetlerin sunmalarına yardımcı olan şirket, ülkelere bulut güvenlik çözümleri sunuyor. Bu sayede; Avrupa, Avustralya, Asya ve Orta Doğu’daki pek çok işletmenin güvenini kazanan şirket, 2020’nin başlarında İstanbul’da bir CDN PoP sitesi açarak Türkiye’de hizmete girdi. Şirketin, Türkiye’deki web sitelerine ve çevrimiçi işletmelere son teknoloji temelinde daha fazla güvenlik ile uygun maliyetli çözümler sunacağı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere, hemen hemen tüm iş sektörlerini çevrimiçi olma zorunluluğunu doğurdu. Şirketin hizmetlerini daha fazla ev tabanlı hizmet veya üründen yararlanan ülkelerde sunması, herkes için bulut hizmetlerinin kullanılması ve bu işletmelerin hızla iyileşmesine yardımcı olur. Şirket, 38’den fazla ülkedeki müşterilerine çözümler sunmaktadır. Anycast ağı, Web Hızlandırma, DDoS Koruması, Waf, Güvenlik Duvarı, Video CDN ve Canlı Akış çözümleri arasındadır".