Burak Önal: "Google dolandırıcılarına dikkat"

Modern insan yaşamının bir parçası haline gelen internet, dolandırıcıların da uğrak noktalarından biri oldu. Son günlerde ünlü arama motoru Google’dan aradıklarını söyleyen dolandırıcıların hedefinde irternetten hizmet veren işletmeler olduğu belirtiliyor.

Dolandırıcıların yasadışı eylemlerine karşı neler yapılması gerektiği gündemdeki yerini korurken, “Google reklamları hakkında neler biliyoruz? İnternet okur-yazarlığı konusunda bilinçlenme nasıl sağlanacak?” gibi sorular da büyük merak konusu. Yenisafak.com’a değerlendirmelerde bulunan Crabs Media Kurucu Ortağı Burak Önal, Google dolandırıcılığına karşı önlemler, Google reklamlar ve internet okur-yazarlığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Google Türkiye’den arıyorum" diyerek arıyorlar

Sosyal ağlarda, dolandırıcıların ağına düşmüş yada düşürülmeye çalışılmış firma sahiplerine ve bireysel kişilere çok kez şahit olduğunu belirten Önal, "Büyük ve küçük çaplı işletmeler, internet kullanımının giderek artmasıyla Google reklamlarına artık daha fazla bütçe ayırıyor. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar, firmaları arayıp "Google Türkiye’den arıyorum", "Sizi Google’da üst sıralara çıkaracağım", "Google Haritalar’da yeriniz yanlış, düzeltelim" gibi cümlelerle ağına düşürmeye çalışıyorlar." dedi.

"Google‘ın Türkiye de resmi olarak fatura keseceği bir merkezi yok"

Google’ın Türkiye de resmi olarak fatura keseceği ve herhangi bir hizmet için para istediği bir çağrı merkezi olmadığının altını çizen Önal, "Bu tarz istekler ile arayan kişilere itibar edilmemelidir. Google hizmet satmak için asla firmaları aramaz. Google Adwords dediğimiz sponsorlu reklamlar (Google Adwords) dışında hiçbir hizmetten para almaz." ifadelerini kullandı.

Google reklamları (Adwords) hakkında bilinmesi gerekenler

"Teknoloji devi Google’ın amiral gemisi ürünü sponsorlu reklamlar denilen Adwords’tür" diyen Buak Önal, "Bu reklamlar tamamen ücretlidir. Google tarafından size ücretsiz olarak sunulan bir panel üzerinden hedeflediğiniz anahtar kelimelere istediğiniz bakiye tutarında reklam verebilirsiniz. Bunlar arama motoru sonuçlarında ilk sayfada en üstte ve en altta yada diğer sayfalarda yanından reklam ikonuyla birlikte gösterilir. Google, işletmelerin bu reklamları doğru kullanabilmesi için ‘ETO’ (telefon destek operasyonu) adındaki özel ekiple ücretsiz hizmet vermektedir. Altını çizerek vurgulayalım, bu hizmet tamamen ücretsizdir." şeklinde konuştu.

Google Haritalar’daki yer yanlış tuzağı

Son zamanlarda dikkat çeken bir diğer dolandırıcılık faaliyetinin de Google Haritalar. İşlemeleri arayan dolandırıcılar olduğunu kaydeden Önal, "’Google Haritalar’daki yerinizi yanlış, değiştirmek ister misiniz?’ sorusu karşısında şaşıran işletme sahipleri hemen ‘Evet’ cevabını veriyor. Ancak bu değişim tamamen ücretsiz olarak herkes tarafından yapılabiliyor. Google İşletme Hesabı üzerinden düzeltmeler kolaylıkla yapılabiliyor. Bunun için herhangi bir ücret ödememelisiniz." dedi.

İnternet kullanımı konusunda bilinçlenilmeli

Önal, internet kullanımının giderek arttığı herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğunun altını çizerek, "Yeni nesil teknolojik aletlerle çok içli dışlı. Bu aynı zamanda e-ticaret dediğimiz online alışveriş piyasasını da etkiliyor. Firmaların ve kullanıcıların zarara uğramamaları için bilinçlenme çok önemli. Bilinçlenmeyi ailede, okulda ve sosyal hayattaki eğitimle aşabiliriz. Evde ebeveynlerin, okulda derslerde, yazılı ve görsel medyada bu konuya daha çok yer vererek, yaşanabilecek kötü tecrübelerin önüne geçebiliriz."

Hedefte küçük çaplı işletmelerin siteleri var

Büyük çaplı siteler zaten uzmanlarla çalıştıkları için bu konuda sorun yaşamadıklarını belirten Gökhan Önal, "Ancak küçük çaplı ve küçük bütçelerle çalışan firmalar, reklam çalışmalarını kendileri yönetmeye çalışıyor. Dolandırıcılar, büyük firmaları değil küçük firmaları arıyorlar. Her sektörde bu durum böyle." şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020, 10:09