Büyükelçiler toplantısı BiP Meet üzerinden yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dijital Dönüşüm Ofisi liderliği ile Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 12’nci Büyükelçiler Konferansı’nda yurtdışındaki 149 bölgede görev alan büyükelçilerle bir araya geldi. Bu yıl dijital ortama taşınan konferans, Turkcell mühendislerinin geliştirdiği video konferans platformu BiP Meet üzerinden gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak 149 bölgede görev alan büyükelçiler ile BiP Meet üzerinden dijital ortamda bir araya geldi. Dünyanın her yerinden kullanılabilen uzaktan toplantı çözümü BiP Meet aracılığıyla büyükelçilerle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada,“Bu toplantımız ilk çevrimiçi büyükelçiler konferansı olmasının yanı sıra bu çapta yerli yazılımla gerçekleştirilen ilk resmi programdır. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimizi bu teknolojik altyapıda ülkemize kazandıran Türk mühendislerini de ayrıca kutluyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonuyla bu yıl dijital ortama taşınan 12’nci Büyükelçiler Konferansı’na BiP Meet ile destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Turkcell olarak Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması için çalışıyor ve bu yönde dijital servisler ve teknolojiler geliştirmeye devam ediyoruz. BiP Meet’i de yurtdışındaki rakiplerimize göre daha kolay kullanımlı ve güçlü altyapısı ile güvenli bir alternatif olarak geliştirdik. Hızlı ve güvenli toplantılar yapabilmeyi mümkün kılan BiP Meet’le ülkemizin datası ülkemizde kalacak. Yerli ve milli teknolojilerin gelişimi için bizlere her zaman destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunarız” dedi.

Verilen bilgiye göre, Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen BiP Meet, kolay kullanımı, güçlü altyapısı ile fark oluştururken, Türkiye’nin datasının Türkiye’de kalmasını sağlayan Turkcell veri merkezlerinin altyapısını kullanıyor. Ayda 50 adet 1 saatlik toplantıyı ücretsiz olarak tüm kullanıcılarına sunan BiP Meet, aynı anda 100’den fazla kişiyi dijital ortamda buluşturma, Türkçe dil desteği gibi özellikleri ile rakiplerinden farklılaşıyor.