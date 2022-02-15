Casper Türkiye’de anakart üretimine başladı

Casper, 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu üretim tesisinde telefon üretiminden sonra artık anakart üretimini de gerçekleştiriyor. Casper’ın teknoloji üssünde tamamen Türk mühendislerin ürettiği telefonların yıllık üretim kapasitesi 500 bin adet.

Son yıllarda ülkemizde geleceğe yönelik atılan adımların en önemlilerinden biri teknolojideki yerli üretim. Özellikle üretimde Türk mühendislerin istihdamı büyük önem arz ediyorken, artık ülke topraklarında tamamı Türk mühendisler tarafından üretilen anakartlar, telefonlar ve bilgisayarlar da bulunuyor. Türkiye’nin teknolojisine ve dijital dönüşümüne yön veren Casper, 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu teknoloji üssünde telefon ve bilgisayar üretiminden sonra anakart üretimine başladı.

Teknoloji üssünde anakart üretiliyor

Bir bilgisayarın, telefonun ya da dijital cihazın tüm bileşenlerin birbiriyle bağlantısını sağlayan ve kontrol eden anakartlar, elektronik sistemlerinin en önemli parçalarıdır. Uzun yılların AR-GE deneyimiyle Casper mühendisleri, artık anakart üretimini de kendi tesislerinde gerçekleştiriyor. Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük üretim tesislerinden birine sahip olan teknoloji markasının teknoloji üssünde anakart ve subboard üretimine başlandı. Son teknolojiye sahip makine ve ekipmanlarla teçhiz edilmiş 2 üretim hattı ve 4 üretim bandında, yaklaşık 1200 çip ve komponentten oluşan anakartlar CKD hatlarındaki bu son teknoloji makineler ile uluslararası endüstriyel standartlarda üretiliyor. Üretim öncesi hassas test ve ölçümlerden geçen yüksek kaliteli elektronik parçalar, sırasıyla çeşitli kontroller ve testlerde geçiriliyor ve SKD bantlarına iletiliyor. Birçok “Dayanıklılık, Yaşlandırma ve Fonksiyon” testlerinden geçip mühendislerden onay almış pilot üretim numuneleriyle aynı standarttaki binlerce telefon SKD bantlarında üretiliyor.

Yılda 500 bin adet yerli telefon üretim kapasitesi

Son yıllarda atılan en önemli adımlardan birini de telefon üretimi oluşturuyor. Birçok yabancı menşeili marka da Türkiye’de fabrikalar kurup telefon üretimine başlamıştı. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper da Türk mühendislerinin imzasını taşıyan tamamıyla yerli telefon üretimini gerçekleştiriyor. Öyle ki teknoloji üssünde yılda 500 bin adet telefon ve tablet üretim kapasitesine sahip olan marka, bütçe dostu VIA ürün portföyüyle son teknolojiyi tüketicilere şık tasarımlarla sunabiliyor.

Yıllık 1 milyon adet cihaz üretimi gerçekleştiren Casper’ın #ÜreterekBüyüyoruz mesajını taşıyan üretim videosunu https://www.youtube.com/watch?v=TVmf2ttQ4Bw linkinden izleyebilirsiniz.