Çocuklar Ülkesi’nin dijital dünyası çocukların erişimine açıldı

Çocuklu ailelere eğlenerek öğrenme hizmeti veren Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, günümüzün en genç çevrimiçi kullanıcılarına özel olarak tasarlanan içerikleri ile dijital platformda yerini aldı.

Günümüzün en genç çevrimiçi kullanıcıları olan çocuklar, dijital dünyaya doğan ilk nesil olma özelliği taşıyor. Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, çocukları eğlenirken öğrenebileceği yüzlerce içeriği dijital olarak deneyimlemeye davet ediyor. Çocuklar Ülkesi’nin dijital dünyasında; sanat, geri dönüşüm, bilim, şefler atölyesi ve evde eğlence kategorilerindeki içerikler deneyimlenecek. 6 -14 yaş arasındaki çocuklar, eğlenceli, bilgi veren ve daima yenilenen zengin içeriklere ebeveynleri eşliğinde ulaşabilecek.

“Çocuklar erken yaşlardan itibaren dijital okuryazarlığı öğrenmeli”

Yeni platform hakkında değerlendirmede bulunan KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, “Günümüz çocukları çok erken yaşlardan itibaren dijital okuryazarlığı öğrenmeli. Çocukların hepsi dijital dünyada ve neredeyse yarısı dijital dünyayı yeni şeyler öğrenmek için kullanıyor. KidZania global tarafından 4 ülkede yapılan ‘Teknolojinin çocuklar üzerindeki etkisi’ araştırmasında çıkan sonuçlarda gördük ki; Çocuklar Ülkesini ziyaret eden 7 ila 12 yaş arasındaki çocukların yüzde 90’ı dijital dünyayı diğer insanlarla iletişime geçmek, daha iyi öğrenmek ve oyun oynamak için kullanıyor” diye konuştu.

Timur, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu nedenle çocukların dijital ortamda eğlenerek öğrenebilecekleri aktiviteler hazırladık. Aileleri veya arkadaşlarıyla yapabilecekleri içerikler geliştirdik. Eğlenceli, faydalı, bilgi veren, teknoloji temelli ve deneyim odaklı içeriklerimizi güvenli bir ortamda çocuklu ailelerle buluşturuyoruz”.

6 yaş ve üstü çocukların erişimine açık olan dijitalin, her hafta yenilenen programına shop.kidzaniabilet.com adresi üzerinden ulaşılabileceği aktarıldı.