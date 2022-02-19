Çöpe gidecek radyoları ve gramofonları ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor

Bursa’da antika radyo ve gramofon tamircisi çöpe gidecek cihazları tamir edip ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor.

Mesleğinin son temsilcilerinden Ahmet Ali Şahın, "35 yıldır radyo ve gramofon tamir ederek geçimini sağlıyor. Radyo ve gramofonlara ilgi azalınca bu cihazları tamir eden ustalarda kalmadı. Bursa’da bu işi nadir yapan ustalardan olan Şahın, ailesinden hatıra kalmış vatandaşların gramofon ve radyolarını tamir ederek onları ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor. Ustaya Türkiye’nin farklı illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden cihaz tamir ettirmek için gelenler oluyor. Ustanın dükkanında yüzlerce cihaz tamir olmak için sıra bekliyor.

Bu işi yapan ustaların artık kalmadığını ifade eden Ahmet Ali Şahın, "Ben 35 yıldır radyo tamirciliği yapıyorum. Özellikle antika radyoları tamir ediyorum bu mesleği yapan sadece ben kaldım. Türkiye’nin pek ilinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden antika radyolarını tamir ettirmek isteyenler kapımı çalıyor. Bende Antika radyo, gramofon ve eski televizyonları tamir ederek çalışabilir vaziyete getiriyorum. Antika cihazların tamir ücreti 150 ila 600 lira arasında değişiyor. İnsanlar bu radyoları maddi değerinden çok manevi değeri için tamir ettiriyor" dedi.