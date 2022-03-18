Couchbase, yeni sürümü Couchbase Mobile 3’ü tanıttı

Couchbase Mobile’in yeni sürümü tanıtıldı. Bu sürümle buluttan uç noktaya desteğini iyileştirerek, geliştiricilerin platformlarını, sistemlerini ve tercih ettikleri yazılım dilini kullanarak her zaman açık ve hızlı gömülü uygulamalar kurulması mümkün kılınıyor.

Uygulamalar için tasarlanan modern veri tabanlarının lideri Couchbase Inc., Couchbase Mobile 3’ü duyurdu. Bu yenilik, mobil geliştiriciler ve uç nokta mimarlarının bulutta, uç noktada ve aynı yazılım dilini konuşan mobil ve ‘Nesnelerin İnterneti’ (IoT) cihazlarında tamamen yerli, modern uygulamalar kurmalarına olanak sağladığı ifade edildi. Couchbase Mobile 3, senkronizasyon yetkinlikleri üzerine kurulu mobil, masaüstü ve özelleştirilmiş gömülü donanımlar için sektörün ilk gömülü doküman veri tabanını piyasaya sürüyor. Couchbase Mobile 3’ün güçlendirilmiş uç nokta yetkinlikleriyle, geliştirici ekipler hız ya da bağlantı sorunlarıyla uğraşmadan uygulamalarının ana yetkinliklerine odaklanabileceği belirtildi.

“Türünün ilk örneği”

Couchbase’in mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Wayne Carter, “Artan müşteri talebiyle mobil ve uç noktadaki yetkinlikler modern uygulamaların ihtiyaçlarına cevap verebilmeli ve her daim mevcut olmalı ki, uygulama her koşul altında eşsiz bir hızda performansını sürdürsün. Couchbase Mobile 3’le beraber karmaşık veri görevlerinin yönetimini ve gelişimini basitleştirdik. Türünün ilk örneği modern gömülü veri tabanımızla müşteriler, buluttan uç noktaya dek dinamik uygulamalarını kolaylıkla kurabilecek ve aynı zamanda mevcut kodlama yetkinliklerini de geliştirebilecekler” ifadelerini kullandı.

Couchbase Mobile 3’ün uç nokta bilgi işlem yetkinlikleri sayesinde veriler hareket halindeyken bile ve nerede kullanılıyorsa daha yakın bir yere taşınarak, uygulamaların uzaktaki bulut veri merkezlerine bağımlılığı ortadan kaldırılıyor. Böylece uygulamalar daha hızlı ve daha dayanıklı hale gelerek sorunların üstesinden geliniyor. Çevrimdışı çalışmaya öncelik veren yetkinlikleriyle Couchbase Mobile 3, bir kurumun uç nokta ve mobil altyapısındaki verileri boylu boyunca otomatik bir şekilde senkronize eden veri bütünlüğü sağlıyor. Bu durum, her sektörden kurumun sıkı yönetişim ve güvenlik ihtiyaçlarına cevap veren uygulamaları hızlı ve kolay bir şekilde geliştirip, uygulamaya koymasını sağlarken, son kullanıcıların her daim açık ve hızlı uygulamalarla birinci sınıf bir tecrübe yaşatıyor.

“Oldukça takdir edilen bir özellikten bahsediyoruz”

Medikal teknolojiler şirketi Arthrex’in yazılım mimarı Gregory St. Clair, “Couchbase Lite’ın C-API desteği bizim için çok önemli. Tüm cihazlarımızın evrensel bir platformda çalışması için Synergy sistemlerimizin tamamına Couchbase’i katmak için kullanıyoruz. Etkin REST arabirimi ile, dünya üzerindeki yüzlerce hastanede Sync Gateway’i yapılandırma becerisi bizlere bireysel uygulamaları hızla ve kolayca yönetme becerisi sağlıyor. Burada oldukça takdir edilen bir özellikten bahsediyoruz” şeklinde konuştu.

Couchbase’in modern uygulamalarına dair; bir havayolu şirketinin denetimlerini kayda almak için Couchbase Mobile 3’ü tabletlere yerleştirilip uçuş öncesi kontrol sürecinin dijitalleşmesi örneği de verildi. Buradaki verinin cihazlar çevrimdışı olsa bile mürettebatın geri kalanıyla gerçek zamanlı bir şekilde senkronize edilirken hem hatasızlık hem de güvenlik gelişmesi ve böylece uçuşun dakik bir şekilde yapılmasının mümkün kılındığı belirtildi. Couchbase Mobile 3, mobil geliştiricilerin küresel uygulamaları kolay ve kesintisiz bir şekilde yönetmesini sağlayan tekil ve evrensel bir platform sunuyor. Bu sayede maksimum çalışma süresi sağlanarak bir dizi dikeyde ve kullanım senaryolarında inovasyon hızlanıyor. Couchbase Mobile 3’ün kazanımları içerisinde; cihaz bulunurluğu, operasyonel kullanım kolaylığı ve karmaşık uç nokta mimarilerinde üstün esneklik gibi özellikler bulunuyor.

“Müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için Couchbase vazgeçilmez bir iş ortağı”

Ionic’in kurucu ortağı ve CEO’su Max Lynch, “Kurumsal mobil uygulama gelişiminde lider olarak, GE, AAA, H&R Block ve T-Mobile gibi öncü markalara işlerini güçlendiren mobil deneyimler sunuyoruz. Müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için doğru iş ortaklarıyla çalışmak bir mecburiyet. Bunu başarmak adına Couchbase bizim için vazgeçilmez bir iş ortağı. Couchbase Mobile’le yaptığımız entegrasyon sayesinde internet bağlantısından bağımsız şekilde tek bir kod tabanından iOS, Android ve yerel Windows’ta çalışan tamamen yerel uygulamaları hızla kurmak için geliştiricilerin aşina olduğu web teknolojilerinden yararlanılmasına olanak tanıyor” sözlerini kaydetti.