Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçan araba TUSİ’yi inceledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 18. MÜSİAD EXPO Fuarı’nı ziyaret etti. Erdoğan, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) tarafından geliştirilen uçan araba ‘TUSİ’yi inceledi.

MÜSİAD, EXPO 2020 Ticaret Fuarı’nı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti. Türkiye’nin gücüne, potansiyeline, geleceğine inanan herkesle birlikte bu yolda yürümeye hazır olduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çevirebilecek her adıma destek vereceğiz. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam için harekete geçen herkesin yanında yer aldık, almayı sürdüreceğiz. Mevcut imkanları daha üst seviyede kullanarak yeni yatırımlarla üretim ve ihracat kapasitemizi artırarak tasarımından imalatına kadar her aşamasında yüksek teknolojiye geçişi sağlayarak, inşallah bu süreci başarıya ulaştıracağız. Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi, kalkınması için taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun diyorum. MÜSİAD’a milletimizin bu potansiyelini harekete geçiren iş insanlarımızı bir araya getirdiği ve giderek büyüyen organizasyonuyla desteklediği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Övünç kaynağı”

Üniversite tarafından gerçekleştirilen uçan araba TUSİ hakkında konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ise fuarda ilgi odağı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Gayretli, “Uzun bir süredir AR-GE çalışmalarını yürüttüğümüz ve başarılı deneme sürüşleri gerçekleştirdiğimiz TUSİ, MÜSİAD EXPO’da yeni tasarımıyla yer aldı. Yapısı güçlendirildi. Fuarda, Cumhurbaşkanımızın da ilgisine mazhar olmak bizler için övünç kaynağı oldu. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin sahip olduğu insan kaynağı verisi, her zaman tüm iş dünyasına ve devlet kurumlarına açıktır” diye konuştu.

Üniversitelerin bölgesel ve ulusal ekonomiler için önemli bir üretim faktörü olduğunun altını çizen Gayretli, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın üniversitelere birçok yenilik getirdi. Üniversitelerin sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri ile birlikte AR-GE faaliyetlerine aktif katılımının önü açıldı” dedi.

Programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.