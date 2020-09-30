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DexCom G6 sürekli glikoz izleme sistemi Türkiye’de

DexCom iki yaş ve üzeri diyabetliler için Dexcom G6 CGM ile Türkiye pazarına girdiğini duyurdu.

DexCom G6 sürekli glikoz izleme sistemi Türkiye’de

DexCom iki yaş ve üzeri diyabetliler için Dexcom G6 CGM ile Türkiye pazarına girdiğini duyurdu.

Diyabetliler için sürekli glikoz izleme sistemleri sunan Dexcom G6, yeni uygulamasıyla Türkiye pazarına girdi. Dexcom’da EMEA Genel Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Erik Bjorkman, "Dexcom’da, dünyanın her yerinde diyabetliler için CGM’ye erişimi daima kolaylaştırmayı taahhüt ediyoruz. Diyabet yönetiminde önemli bir adım ifade eden Dexcom G6’nın Türkiye lansmanı, CGM teknolojisini tüm ülkedeki hastalara ve sağlık hizmeti sağlayıcılarına getiriyor" dedi.

Verilen bilgilere göre glikoz seviyelerini sürekli ölçüp bir alıcı veya uyumlu akıllı cihaza* kablosuz olarak göndermek için küçük, giyilebilir bir sensör ve verici kullanarak hastaların parmaklarına iğne batırmalarına gerek kalmadan, neredeyse gerçek zamanlı glikoz verileri almalarını sağlıyor. Sistem tehlikeli düşük ve yüksek kan şekeri olaylarından kaçınmayı sağlayan, özelleştirilebilir uyarı ve alarmlar da sunuyor.

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