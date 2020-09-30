DexCom G6 sürekli glikoz izleme sistemi Türkiye’de

DexCom iki yaş ve üzeri diyabetliler için Dexcom G6 CGM ile Türkiye pazarına girdiğini duyurdu.
Verilen bilgilere göre glikoz seviyelerini sürekli ölçüp bir alıcı veya uyumlu akıllı cihaza* kablosuz olarak göndermek için küçük, giyilebilir bir sensör ve verici kullanarak hastaların parmaklarına iğne batırmalarına gerek kalmadan, neredeyse gerçek zamanlı glikoz verileri almalarını sağlıyor. Sistem tehlikeli düşük ve yüksek kan şekeri olaylarından kaçınmayı sağlayan, özelleştirilebilir uyarı ve alarmlar da sunuyor.