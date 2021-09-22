DHMİ, 17 milli projeyle TEKNOFEST’te

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), milli teknoloji hamlesinin küresel vitrini haline gelen “TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği sistemleri sergiliyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen ve 26 Eylül’e kadar devam edecek TEKNOFEST 2021’de teknoloji tutkunları ile buluşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çatısı altında kurulan stantta; DHMİ ile birlikte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT ve PTT’ye ait ürün ve sistemler ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. TEKNOFEST 2021’de sergilenen DHMİ ve TÜBİTAK işbirliği ile tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen proje ve sistemler, kullanıcı dostu özellikleri ve ileri teknoloji ürünü alt yapılarıyla sektörün takdirini topluyor. Dünya havacılık sektörünün parlayan yıldızı DHMİ, son yıllarda yaptığı teknolojik atılımlarla havacılık sektörümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak ve dışa bağımlılığı azaltacak projelere imza atmaya devam ediyor. Havacılık sektörünün ihtiyaçlarına cevap veren sistemler önemli oranda da maddi tasarruf sağlıyor. Üretilen sistemler Türkiye’nin havacılık sektörünün ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Hava Trafiğinin daha hızlı ve güvenli yönetiminde, bilgi işlem ve eğitim faaliyetlerinden mevcut kullanım dinamiklerinin iyileştirilmesine kadar birçok alanda kullanılan projeler, hava yolunu tercih eden vatandaşlarımızın da hayatını kolaylaştırıyor.

Sivil havacılık alanında kullanılacak olan Türkiye’nin ilk yerli radar sistemi Millî Gözetim Radarı (MGR), TEKNOFEST 2021’de sergileniyor. Kurulumu Gaziantep Havalimanı’na yapılmış olan radar sisteminin saha kabul çalışmaları tamamlandı. İlk yerli ve milli PSR (Primary Surveillance Radar) sistemi olma özelliğini taşıyan Milli Gözetim Radarı (MGR), DHMİ ve TÜBİTAK iş birliği ile tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Söz konusu sistem hava trafik kontrol hizmetlerinde kullanılacak.

DHMİ’nin festivalde sergilediği diğer bir sistem de Hava Trafik Kontrolörü Eğitim Simülatörü. Hava Trafik Kontrolörü Eğitim Simülatörü ’nün yazılımı tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Simülatörde, kule, yaklaşma, yol kontrol temel eğitimleri başta olmak üzere her düzeyde hava trafik kontrol eğitimleri veriliyor. Simülatör, başlangıç seviyesinden ileri seviye eğitime kadar tüm eğitim gereksinimlerini karşılıyor. Acil durum eğitimi de dâhil olmak üzere saha ve yaklaşma eğitimi verilebiliyor. Entegre kule ve radar senaryoları kapsamlı bir eğitim sağlıyor. Kullanıcı dostu grafiksel ara yüze sahip. 360 ’ye kadar gerçekçi 3B havaalanı görsel kule sistemi mevcut. 3B dürbün simülasyon yeteneğine sahip. BADA (Base of Aircraft Data) ile uyumlu gerçekçi uçak ve araç davranışı sergileniyor. EUROCONTROL, ICAO kurallarına ve uluslararası standartlara uygun.

DHMİ ve TÜBİTAK-BİLGEM ortaklığıyla geliştirilen FODRAD sistemi ile yabancı madde hasarı kaynaklı kazaların önüne geçiliyor. FODRAD, havalimanlarında uçuş pisti üzerindeki yabancı madde kalıntılarını (Foreign Object Debris-FOD) tespit ederek operatöre uyarı veren, kalıntının pist üzerindeki konumunun ve kamera görüntüsünün gerçek zamanlı gösterimini yapan bir mm-dalga radar sistemi. Sistem geliştirme çalışmaları tamamlandı ve Antalya Uluslararası Havalimanı’na kurulumu yapıldı. Radar, FAA (AC150/5220-24 Advisory Circular) tavsiye kriterlerini karşılayan tasarımı ile de dikkat çekiyor.

TEKNOFEST’te sergilenen bir diğer teknolojik ürün de uçuş güvenliği açısından büyük önem taşıyan Kuş Tespit Radarı (KUŞRAD). Radar, DHMİ’ye bağlı olan havalimanlarına ait kritik sahalarda, kuş ve kuş sürüleri ile ilgili bilgi elde edilmesi, göçmen kuşların göç yollarının belirlenmesi, istatistiki veriler elde ederek hava sahasının optimum kullanımında durumsal farkındalığın artırılması maksadıyla yerli imkânlarla geliştirildi. 2017 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı ‘17 Sağ’ ve ‘23’ pist başlarına kurulumu tamamlanan radar başarıyla hizmet veriyor.

DHMİ eğitim yönetim sistemi

Festivalde sergilenen DHMİ Eğitim Yönetim Sistemi’nin kaynak kodları ve alt yapısı tamamen DHMİ bünyesinde geliştirildi. Sistem üzerinden çevrimiçi ve video eğitimler düzenlenebiliyor. Bunun yanında personelin daha önce katılmış olduğu eğitimlerin ve yaklaşan eğitimlerinin takibi, planlaması yapılabiliyor. Ayrıca eğitimlere ait ayrıntılı raporlamalar, katılımcıların yoklama durumlarının takibi yapılabiliyor. Bunun yanı sıra sistemde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına ait sonuç açıklama modülü üzerinden personelimizin katıldığı sınavlara ait sonuçlar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olacak şekilde açıklanıyor.

Uçuş Rehberim Uygulaması; Android ve IOS uygulama marketlerinden mobil cihazlara ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulama sayesinde kullanıcılar yolculuklarına başlamadan önce uçuşları ile ilgili tüm detaylara tek bir dokunuş ile erişerek bütün yolculuklarını planlayıp takip edebiliyor. Havalimanı sınırları içerisinde hızlı ve ücretsiz internet erişimi imkanı da sunan mobil uygulama, kullanıcı dostu ekranları ile hava yolu yolcularına hizmet veriyor. Uçuş Bilgi Sistemi (FIDS), DHMİ Bilgi Teknolojiler Dairesi Başkanlığı öz kaynakları ile geliştirildi. Sistem, havalimanlarındaki tüm uçuşların iniş/kalkış bilgilerini (gecikme durumu, iptal durumu, tahmini geliş saati vs.) ekranlar vasıtasıyla gösteriyor. Yolcuları, karşılayıcıları ve yer hizmetlerini doğru ve zamanında yönlendiriyor. Çoklu dil desteği sunan sistem, kullanıcı dostu ara yüze (web tabanlı) sahip.

Sistem, sezonluk uçuş kayıtları oluşturulabiliyor, reklam, tanıtım ve bilgilendirme, video, resim ve slaytlarının gösterilmesine imkân veriyor. Uçuş bilgi monitörlerinin tümünün sistem üzerinden izlenebilmesini sağlıyor. Rol tabanlı kullanıcı yetkilendirmesine sahip olan sistem her bir monitör için haftalık zaman çizelgesinin oluşturulabilmesini sağlıyor. Monitör türleri için farklı layout (sayfa düzeni) seçilebilmesine imkan veriyor.

DHMİ AIS PORTAL uygulaması, NOTAM servisi Avrupa Havacılık Bilgi Veri Tabanı (EAD) sistemi ile entegredir. Türkiye ve tüm dünya ülkelerinin güncel NOTAM bilgilerini anlık olarak havacılık sektörünün kullanımına sunuyor. Çoklu dil desteği sunan sistem, kullanıcı dostu ara yüze (web tabanlı) sahip ve sezonluk uçuş kayıtları oluşturulabiliyor. Reklam, tanıtım ve bilgilendirme, video, resim ve slaytlarının gösterilmesine imkan veriyor. Ayrıca uçuş bilgi monitörlerinin tümünün sistem üzerinden izlenebilmesini sağlayabiliyor. DHMİ’nin kendi imkanları ile geliştirilen Çok Amaçlı Radar Ekranı (ÇARE), hava trafik yönetim kabiliyeti çerçevesinde gerçek zamanlı uçuş verisini harita üzerinde sergileyen insan-makine ara yüz uygulaması Kullanıcı dostu ara yüzü ile kontrolörlerin hava trafiğini etkin bir şekilde yönetmesini sağlıyor.

EFS uygulaması İle Kağıt strip kullanımına son verildi

Elektronik Uçuş Strip Uygulaması (EFS) kule ve yaklaşma pozisyonlarında kağıt strip kullanımını kaldıran elektronik strip yönetim aracı. DHMİ tarafından geliştirilen sistem kullanıcı dostu bir ara yüze sahip ve küçük, orta ve büyük havalimanları için kolaylıkla konfigüre edilebiliyor.

Hats ile tüm hava araçları kesintisiz takip ediliyor

Hava Aracı Takip Sistemi (HATS), görerek uçuş yapan hava araçlarının durumunu izlemek için özel olarak geliştirilmiş bir hava aracı takip sistemi. Hücresel ağlardan ve uydu üzerinden kesintisiz izleme ile birlikte, acil bir durumda hava aracı konumuna anında erişim imkanı sağlar.

Afetlerde etkin ve hızlı yönetim

Afet Acil Durum Yönetim Bilgi Sistemi; afet ve acil durum öncesinde, esnasında ve sonrasında DHMİ afet ve acil durum yönetimi faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan bir sistem. Yürütülen faaliyetlerin ulusal ve uluslararası normlara uygunluğunu kolaylaştırıp, DHMİ’nin afet ve acil durum yönetimi konusundaki kurumsal yetkinliğini yükselten bir uygulama.

İş Zekası Tabanlı Siber Tehdit İstihbarat Modülü; güvenlik ürünlerinin üretmiş olduğu bilgileri iş zekası platformuna taşıyan bir sistem. Bilişim sistemleri üzerinde derinlemesine savunma tedbirlerinin uygulanması ve birden fazla savunma katmanı ile güvenliğin sağlanması için alınması gereken önlemler ve yapılması gereken çalışmaların planlanması ve etkin olarak uygulanabilmesini sağlayan uygulama.

’Öngörüsel Siber Saldırı Önleme Sistemi’

Öngörüsel Siber Saldırı Önleme Sistemi (PIPs-Predictive Intrusion Prevention System) tamamı yerli imkanlarla geliştirildi. PIPs, yapay zeka ve makine öğrenimi süreçleri ile siber tehditleri ve saldırıları izlemek, tanımlamak, önlemek için gerçek zamanlı olarak büyük verileri zenginleştirme süreçlerini içeren bir platform.

Aktif Dizin İçin Özelleştirilmiş Katmanlı Güvenlik Mimarisi Projesi (KALE); birçok farklı yöntemlerle yapılan dijital ataklara maruz kalmaması için tasarlandı. Sistem, kurumsal sunuculara, uygulamalara ve kullanıcılara ait ayrıcalıklı hesapların korunması amacıyla mevcut canlı ortamdan soyutlanmış izole bir ortamda, özel tasarlanmış yönetim iş istasyonları (GYT) üzerinden, mevcut aktif dizin yapısının yönetilmesini sağlıyor.