Dijital Güvenlik Servisi’nden şifre sızıntılarına karşı uyarı

Turkcell’in müşterilerine interneti daha güvenli şekilde kullanabilmeleri için sunduğu Dijital Güvenlik Servisi artık e-posta, sosyal medya hesabı, web siteleri, uygulama ve servislerde kullanılan şifrelere yönelik sızıntı taraması da yapıyor. Servis, kullanıcıları geçmişteki şifre sızıntıları konusunda bilgilendirirken, yeni şifre ele geçirme girişimlerinde de SMS ve e-posta ile uyardı.

Turkcell’in, hatları üzerinden internette dolaşan müşterilerini virüs, zararlı içerik, sahte ve dolandırıcılık amaçlı kurulan sitelerden korumak amacıyla kurduğu Dijital Güvenlik Servisi, yeni eklenen özelliği sayesinde e-postalar ve buna bağlı tüm hesapları daha güvenli hale getiriyor.

Yapılılan bilgilendirmede; servise eklenen yeni özellik müşterilerin e-posta, sosyal medya hesabı, web siteleri, uygulama ve servislerde kullanılan şifrelerine yönelik sızıntıları kontrol ediyor. Turkcell müşterileri, servise abone olduktan sonra, yeni şifre sızıntılarına karşı SMS ile uyarılırken geçmişte yaşanmış olan şifre sızıntıları konusunda da bilgilendiriliyor. Böylece kullanıcılar şifresi ele geçirilmiş olan ve farkında olmadan kullanmaya devam ettikleri servisleri tekrar güvenle kullanmaya başlayabiliyor.

"Amacımız daha güvenli bir internet deneyimi"

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ geçen şubat ayında hizmete sundukları Dijital Güvenlik Servisi’ne eklenen yeni özellikle müşterilerine daha güvenli bir mobil internet deneyimi sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Tansuğ, "Kovid-19 sürecinde evlerinde kalan müşterilerimizin online geçirdikleri sürelerde büyük artış yaşandı. Bu artış, siber güvenlik konusundaki risklerin de aynı oranda büyümesine neden oluyor. Dijital Güvenlik Servisimizle bu riskleri minimuma indiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimize daha güvenli bir internet deneyimi yaşatmak için çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.

Turkcell’in gelişmiş ve sürekli güncellenen siber güvenlik altyapıları üzerinden çalışan Dijital Güvenlik Servisi, özellikle ’oltalama’ olarak adlandırılan ve çoğunlukla büyük alışveriş sitelerinin veya bankaların internet sitelerinin kopyalarını yaparak kullanıcıların şifrelerini ele geçirmeye çalışan sitelere karşı da etkili bir koruma sağlıyor. Servise abone olan kullanıcılar mobil hatları üzerinden internete bağlıyken güvenli olmayan internet sitelerine erişmeye çalıştıklarında içeriğin zararlı olabileceğine dair uyarı alıyorlar. Böylece kullanıcıların bu tip sitelere farkında olmadan girmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.