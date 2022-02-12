Dijital oyun platformunda sevgililer günü sürprizi

Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore’da, Sevgililer Günü için yüzlerce oyunda yüzde 90’a varan indirim yapıldığı duyuruldu. 14 Şubat’ta başlayacak kampanyanın hafta boyunca devam edeceği belirtildi.

Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore, yüzlerce popüler bilgisayar oyununu dünya ile aynı anda uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla oyunseverlerle buluşturuyor. Playstore’un Sevgililer Günü kampanyasında, Europa Universalis IV, World War Z, Frostpunk, Cat Quest 2 gibi yüzlerce popüler oyunun, 14 Şubat günü itibarıyla yüzde 90’a varan indirimle satışa sunulacağı açıklandı.

İndirim yapılacak bazı oyunlar şöyle açıklandı:

Tarafını seç: ‘Europa Universalis IV’

Çok sevilen strateji oyunlarıyla tanınan Paradox Interactive tarafından yayınlanan strateji oyunu Europa Universalis IV, 1400’lü yılların ortalarından başlayıp erken modern çağa dek uzanan geniş bir tarihsel süreci ele alıyor. Oyuncular, Avrupa ve Orta Doğu’yu kapsayan coğrafyada, diledikleri bir bölgeyi ya da yönetimi seçerek tarihin gidişatını yönlendirebiliyor. Gerçek tarihsel olaylarla eş zamanlı ilerleyen oyunda ana oyun modu dışında birbirinden çok farklı senaryo modları da bulunuyor. Diğer oyunlara göre daha detaylı bir ekonomik sisteme sahip olan Europa Universalis IV, tıpkı gerçek hayattaki gibi enflasyon, siyasî istikrar, askerî, teknolojik ve ekonomik reformlar gibi faktörlerin büyük önem taşıdığı bir yapım. Oyun hem Europa Universalis serisinin en iyilerinden hem de ‘Grand Strategy’ türünün sevilen oyunlarından biri haline geldi.

Pandemi günleri devam ederken ‘World War Z’

World War Z, toplamda 6 harita ve2 yeni senaryo ile oyunseverlerin karşısına yeniden çıkıyor.Oyuncuların arkadaşlarıyla multiplayer olarak da oynayabileceği World War Z,nefes kesici bir yakın dövüş deneyimi sunuyor.

Apokaliptik bir oyun: ‘Frostpunk’

Frostpunk izleyiciyi apokaliptik bir dünyaya götürüyor. Beklenen bir kıyamet senaryosunun çok daha erken bir tarihte olduğu, o. 11bit Studios tarafından geliştirilen Frostpunk, insanların hayatta kalmak için nasıl yollar seçebileceğini gözler önüne seriyor.

‘Cat Quest 2’

Oyunculara sevdikleriyle multiplayer olarak oynayabilme imkânı veren oyunlardan biri de Cat Quest 2. Aksiyon ve rol yapma türlerinin özelliklerini harmanlayan Cat Quest 2,oyunseverlere şirin bir dünyanın kapılarını aralıyor. Birden fazla oynanabilir karakter bulunan oyunda, bir yerine iki farklı karakterle oynanmasıCatQuest2’yi diğer rol yapma ve aksiyon oyunlarından farklılaştırıyor. Oyunculara eşlik eden sevimli kedi ve köpek karakterlerin zamanla kazandıkları yetenekler, oyunu daha da ilginç hale getiriyor.