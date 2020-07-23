Doğru seçim ile bir adım önde olun

Hizhosting.com Genel Müdürü Caner Çakı, web sitesi kuracak olanlara ve web sitesi sahiplerine tavsiyelerde bulunarak, teknolojide yeniliklere açık olmalarını ve doğru hosting seçimi yaparak rakiplerinin bir adım önünde olmalarını tavsiye etti.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber hayatımızda birçok yenilikte beraberinde giriyor. Bu yeniliklerle beraber akıllı telefon, tablet ve bilgisayarların yaygınlaşması interneti daha cazip ve kolay erişilebilir bir noktaya taşıyor. Bununla birlikte özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, internette büyük bir rekabete girerek, bir adım önde olabilmek adına adımlar atıyor. Bunun için ise işletmeler kendilerine en uygun hosting paketlerini seçerek kolay ulaşılabilir ve hedefleri doğrultusunda emin adımlarla yürüyebilir hale gelmenin planlarını yapıyor. Hizhosting.com genel müdürü Caner Çakı, firma veya işletmelerin internete yönelmesi ile birlikte ciddi rekabet ortamının oluştuğunu belirterek, “İnternet ortamında rakipleriniz ile rekabet edebilmek için profesyonel olarak bu mecrada var olmak zorundasınız. Aksi halde ziyaret sayınız ve tercih edilme oranınız rakiplerinize göre düşük olacaktır. Bu durumun doğal sonucu olarak başarısız olmanız kaçınılmaz olacaktır. Web sitesi kişi veya firmaların faaliyet konuları ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için bu hizmetlerine internet ortamında hedef kitlelerine ulaştırmayı amaçlar. Web sitesi sayesinde çok uzak mesafeler de bulunan hedef kitlenin sizden haberdar olması sağlanmış olur. Dünya üzerinde bulunan insanların yaklaşık olarak 4 milyar insan internet kullanmaktadır. Web sitesi sayesinde hedef kitlenize ulaşma nasıl amaçlarımıza gerçekleştirmeniz çok daha kolay ve hızlı olmaktadır. Öncelikli olarak hedeflerinizi doğru belirledikten sonra web siteniz ile ilgili tasarımsal sürece geçmeniz gerekir. Hedef kitlenizi, web sitesi kurma amacınızı gerçekçi ve etkili bir şekilde belirlemek web sitesi kurmanın ilk aşamasıdır. Bu adımın ardından sizi tam ve doğru olarak ifade edecek bir alan adı seçmeniz önemlidir. Adı; sizi, firmanızı ve amaçlarınızı tam olarak anlatacak açık net ve anlaşılır olmalıdır. Seçeceğiniz alan adı ziyaretçileriniz için dikkat çekici ve hafızada kalıcı olmalıdır. İyi planlanmış tasarımsal ve görsel içeriği oluşturulmuş alan adı netlik kazanan siteler için bu aşamada en önemli basamak hosting seçimidir. Hosting tercih ederken altyapısı güçlü, sitenizin yayın akışını kesintiye uğratmayacak ve bütçeniz için en uygun olanı tercih etmeniz fiyat performans açısından doğru olanı tercih etmelisiniz” ifadelerini kullandı.

Doğru Hosting seçimi önemli

Kullanıcılara ulaşırken doğru hosting seçiminin önemine değinen Çakı, “7/24 internet ortamında sunucuların hosting yardımıyla yayınlandığını düşünürsek hedef kitleye ulaşmak için uzmanlardan bilgi alarak hareket etmek hayati önem taşır. Web sitesi sahipleri kontrol panelli aracılığıyla site içeriklerini güncelleyebilir veri akışını sağlayarak hizmette süreklilik sağlayabilirler. Hosting Web siteleri için en basit tanımıyla barınmış olduğu evi konumundadır. Kesintisiz bir web hizmeti için doğru hosting seçimi çok önemlidir. Bu şekilde sitenin sürekli olarak yayında olacak veri transferine imkan sağlayarak amaçlarınız doğrultusunda içeriklerini sürekli olarak güncelleme imkanı elde edeceksiniz. Kurmayı düşündüğünüz web sitesi ister blog site veya e-ticaret sitesi isterse de bir rezervasyon sitesi olsun mutlaka hosting hizmeti almak zorundasınız. Doğru olarak tercih edilen hosting sayesinde web sitesine dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı daha korunaklı ve veri kaybı yaşama ihtimalinizi ortadan kaldıracaktır. Dünyanın herhangi bir noktasından ulaşılır olmak istiyorsanız hosting sunucularının sahip olduğu veri merkezleri sayesinde mümkün olacaktır” dedi.