’E fasikül’ ile eğitime katkı

Türk mühendislerin geliştirdiği ’E-Fasikül’, eğitimde yeni bir dönemin başlamasına vesile olacak.

Dijital dönüşüm alanında hizmet veren Datalopia Yönetim Kurulu Üyesi İlksen Mertöz, kurumların dijital dönüşüm süreçleri özelinde çözümler geliştirdiklerini belirterek, ’E-Fasikül’ ile eğitimde katma değer oluşturduklarını söyledi.

Mertöz, "Veri analitiği ve bulut teknolojileri konusunda sahip olduğu tecrübe ile eğitimde fırsat eşitliği konusunda değer oluşturabilmek adına ilk olarak E-Fasikül projesini hayata geçirdik. Proje sayesinde milyonlarca öğrenci platformu bağımsız bir şekilde kullanabiliyor, eş zamanlı olarak sınavlara katılabiliyor ve sınav bittikten 15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde değerlendirme yapabiliyor. Öncelikli hedefimiz eğitim sektöründeki dijital dönüşüme katkı sağlamak ve bu sayede sosyal sorumluluk altında eğitimde fırsat eşitliği sağlamak isteyen kuruluşlara çözümler üretmek. Tüketici eğilimlerinde yaşanan değişim birçok alanda dijital dönüşümü zorunlu hale getirdi. Türkiye bu alanda sahip olduğu genç nüfus nedeniyle avantajlı ülkelerden biri konumunda. Öncelikle eğitim sektöründe dijital dönüşüm konusunda katma değer sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Mertöz, "Verimlilik artışı, zaman ve maliyet tasarrufu, karlılık artışı, hataları önleme, otomasyon ve sürdürülebilirlik gibi kavramlar odak noktamızda yer alıyor. Üç yıl içerisinde yapay zeka, büyük veri analitiği, veri mühendisliği ve bulut teknolojileri konusunda Türkiye’nin önde gelen yazılım şirketlerinden biri olma hedefine sahibiz. Geliştirmeyi planladığımız yazılımları yurtdışı pazarlarına sunarak ülkemizin toplam ihracatına katkı vermeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.