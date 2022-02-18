Enerji israfına çözüm arayacak bilim insanlarına TÜBİTAK’tan destek

Doç. Dr. Doğan Erbahar tarafından TÜBİTAK’ın en prestijli proje kalemlerinden olan 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini destekleme programına sunulan “Çift katmanlı döndürülmüş grafen yapıların nanotribolojik özelliklerinin incelenmesi” isimli proje desteklenmeye değer görüldü.

Çağımızda dünyanın en büyük probleminin enerji problemi olduğuna vurgu yapan Nanobilim ve Nanoteknoloji Uzmanı Doç. Dr. Doğan Erbahar, “Ürettiğimiz enerjinin maalesef ciddi bir kısmını israf ediyoruz. Dünyada üretilen enerjinin yüzde 35’inin sürtünme kayıplarına israf edildiği düşünülüyor. Bu bağlamda yüzeyleri öyle tasarlamak mümkün ki sürtünme hassas şekilde ayarlanabilsin ve hatta sıfırlanabilsin. İşte bu bağlamda projemizle enerji israfına çözüm arayacağız” diye konuştu.

“Ürettiğimiz enerjiyi israf ediyoruz”

Projenin önemini hakkında konuşan, Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Doğan Erbahar, “Çağımızda dünyanın en büyük problemi olarak görülen çevre ve iklim ile ilgili kaygılar esasında daha büyük bir problemin parçaları. Bu problem enerji problemidir. Büyüyen ekonomilerin giderek artan enerji talebine dünyamızın sınırlı kaynakları cevap vermede zorlanırken ürettiğimiz enerjinin de maalesef ciddi bir kısmını israf ediyoruz. Son yıllarda yürüttüğüm araştırmalarım enerji kayıplarının azaltılması konusu üzerinde yoğunlaşmaktadır” ifadelerini kullandı.

Daha önce elektrik iletimindeki kayıplarını yok etmeyi amaçlayan oda sıcaklığı süper iletkenliği ve metal oksit yapılar üzerine ses getirmiş çalışmalar yapmış olan Doç. Dr. Doğan Erbahar, son 1 yıldır sürtünme kayıplarının azaltılması üzerine yoğunlaştığını ifade ederek şu şekilde devam etti:

“İsrafın yüzde 35’i sürtünme kaynaklı”

“İki yüzey arasındaki sürtünme gündelik hayatın en sıradan uygulamalarından çağın en ileri teknoloji ürünlerine kadar hesaba katılması gereken başlıca etkenler arasındadır. Dünyada üretilen enerjinin yüzde 35’inin sürtünme kayıplarına israf edildiği düşünülüyor. Makro ölçekte sürtünme ile baş etmede en önde gelen yöntem yüzeyleri yağlamaktır. Ancak benim uzmanlık alanım olan nano ölçeğe inildiğinde yağlamanın yarardan çok zarar getirdiği anlaşılmıştır. Bu bağlamda yüzeyleri öyle tasarlamak mümkün ki sürtünme hassas şekilde ayarlanabilsin ve hatta sıfırlanabilsin. İşte bu bağlamda projemizde son birkaç yılda popülerliği giderek artan döndürülmüş çift katmanlı yapıların sürtünme özelliklerini incelemeyi planlıyoruz zira bu yapılar dönme açısına göre çok farklı karakterler sergileyebiliyorlar.“

Yürütücülüğü Doğuş Üniversitesi tarafından yapılacak olan proje tamamıyla ulusal kaynaklar kullanılarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi’ndeki araştırmacıları bir araya getirecek. Projenin 3 yılda tamamlanması öngörülüyor.