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Enerjide kar mesaisi

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Şiddetli kar yağışı UEDAŞ ekiplerine zorlu anlar yaşattı.

Enerjide kar mesaisi
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Şiddetli kar yağışı UEDAŞ ekiplerine zorlu anlar yaşattı.

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Bursa’nın kırsal mahallelerinde şiddetli ve yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Gece saatlerinde başlayan ve aralıksız süren kar yağışı yüksek kesimdeki mahalleleri olumsuz etkiledi. Hava muhalefeti nedeniyle bölgede tahrip olan enerji nakil hatları, UEDAŞ ekiplerinin aralıksız çalışmalarıyla onarılırken elektrik şebekesinin de SCADA sistemiyle uzaktan kontrolleri sağlandı. Enerji sürekliliğini sağlamak için ekip ve araç sayısının artırıldığı bölgelerde aralıksız mesai sürüyor.

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