Excalibur E600 oyun bilgisayarı satışta

Masaüstü oyun bilgisayarlarının üyesi Casper Excalibur E600 modeli yenilenen konfigürasyon seçenekleriyle kullanıcılarla buluşuyor. Intel 10.nesil Overclock işlemciler ile Z490 ana kartlı yüzlerce konfigürasyonu satışa sunuldu.

Casper Excalibur ailesinin oyun kasası olan E600, dahili otomatik hız kontrollü fanlarına ve dahili RGB fanına ek olarak opsiyonel soğutma sistemleri ile ısınma korkusu yaşamadan yüksek performanslı kullanım sunuyor. En yoğun programları aynı anda çalıştırıp, güncel ve zorlu tüm oyunları donma olmadan oynama imkanı sunan ayrıca mimarlık ofisleri ve tasarım ofislerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Excalibur E600, yüzlerce konfigürasyon seçeneği arasından uygun içeriklerle masaüstü bilgisayarınızı oluşturmanızı mümkün kılıyor.

Casper web sitesinde istenilen özellikler ile istenilen modelin konfigüre edilebildiği Excalibur E600, güçlü performans arayan oyuncular ve profesyoneller için geliştirildi. E600, 2 adet RTX2080Ti GDDR6 Ekran Kartı ile konfigüre edilmiş İ9 Overclock işlemci ile SLI sistem seçeneğini performans tutkunlarına sunuyor. Dünyanın önde gelen firmaların Anakart, Güç Kaynağı, Solid State Drive, Harddisk, Ekran Kartı gibi komponentlerin kullanıldığı ve Casper sistem garantisi ile ESD alanda üretilen E600, oyun ve performans dünyasına yepyeni deneyimler sunmayı vadediyor.

Yüksek performans ekran kartları:

Excalibur 10.Nesil E600 masaüstü bilgisayar; 3733MHz DDR4 RGB HyperX RAM’a sahip, yeni NVIDIA Geforce RTX SUPER versiyon ekran kartları ile oyun gerçekçiliği ve performansında devrim oluşturuyor. NVIDIA Turing mimarisi, teknolojileri ve hızlı GDDR6 belleğiyle dünyanın en gelişmiş oyun keyfini sunmayı hedefliyor. Ayrıca NVDIA GTX & AMD Radeon ekran kartları opsiyonları ile yüzlerce konfigürasyon yapma imkanı mevcut.

Ek olarak tasarımcıların gözdesi Quadro RTX serisi ekran kartlarının kullanılabildiği konfigüsaryonlarda, yeni nesil iş akışlarını güçlendirmek için ışın izlemeyi, derin öğrenmeyi ve gelişmiş gölgelemeyi birleştiriyor. Zorlu tasarım süreçlerini kolaylıkla çözebilecekleri yeni Excalibur E600’ün sistemi üzerinde tüm RTX serisi ekran kartları da kullanılabiliyor.

Güçlü soğutma sistemi:

Yakın zamanda Excalibur 10.Nesil E600 masaüstü bilgisayar ürün ailesi içerisinde yer alacak “Açık Devre Sıvı Soğutma Sistem” RGB tasarıma ve son derece dayanıklı ham maddeden yapılmış pompa tasarımına sahip olacak. Excalibur E600 İşlemci Soğutma Sistemi olarak; işlemci performansı için ile aynı marka LGA 1151 Fan, LGA2066 soket yapılı hava soğutma sistemi ve kapalı devre sıvı soğutma sistemi olmak üzere üç farklı çeşit sunuyor. Excalibur E600’de ayrıca, 1 x 12cm RGB Kasa Fan ve 2 x 12cm otomatik hız kontrollü siyah kasa fanı olmak üzere olarak 3 adet sistem fanı bulunuyor.

Eğlenceli güçlü bir tasarım:

Renkli ve temperli cam yan kapak bir tasarıma sahip olan Casper Excalibur E600, metal ön paneli ile oyun tutkunlarına ve profesyonellere eğlenceli ve yüksek performanslı bir deneyim sunuyor. Ürün üzerinde bulunan RGB ledler ve gökkuşağı renkleri oyun keyfi ve performansını artırıyor. 4000 DPI Mouse ve WASD Ergonomik tuşlara sahip E600, RGB klavye ve 3733MHz DDR4 RGB HyperX ile de oyun tutkunları daha hızlı ve keyifli oyun oynama deneyimini yaşatıyor.

Dayanıklı toz filtresi ve 0.6mm kalınlıkta tasarımı ile sağlam ve uzun dönemli kullanım imkanı sağlayan Casper Excalibur E600, 1200 Watt 80+ Platinum / 850 Watt 80+ Gold / 700 Watt 80+ Bronz / 500 Watt 85+ güç kaynakları opsiyonları ile kullanıcılar farklı opsiyonlar da sunuyor.

Son teknoloji donanımlar ile maksimum ve kesintisiz performans vadeden Excalibur E600, hem oyuncular hem de iş dünyasında performans arayanlar için birbirinden farklı konfigürasyon seçenekleri sunuyor. Ürün ile ilgili tüm yeni konfigüsyon seçeneklerine https://www.casper.com.tr/excalibur-e600 adresinden ulaşabilirsiniz.