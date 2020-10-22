Excalibur E600 oyun bilgisayarı yeni NVDIA ekran kartları ile satışta

Masaüstü oyun bilgisayarlarının güçlü üyesi Excalibur E600 modelleri yeni NVIDIA GeForce RTX 3070 ve NVIDIA GeForce RTX 3080 ekran kartları seçenekleriyle kullanıcılarla buluşuyor. Intel 10.nesil Overclock işlemciler ile Z490 chipset ana kartlı yüzlerce konfigürasyonu bulunan, özel soğutma sistemlerine sahip olan Excalibur E600, şimdi dünyanın önde gelen ekran kartlarının gücü ile üretiliyor.

Dünyanın önde gelen ekran kartı markalarından NVDIA, geliştirdiği önemli teknolojilerle oyun dünyasına yön veriyor. Bu teknolojileri oyuncularla ve profesyonellerle buluşturan Excalibur E600 kullanıcılara en son teknoloji ekran kartı deneyimi sunmaya devam ediyor.

Yeni NVIDIA Geforce RTX 3070 ve NVIDIA Geforce RTX 3080 ekran kartları opsiyonları ile öne çıkan Excalibur E600, yeni nesil iş akışlarını güçlendirmek için ışın izlemeyi, derin öğrenmeyi ve gelişmiş gölgelemeyi birleştiriyor. Yeni 3000 serisi ekran kartlarının sahip olduğu 7 nanometrelik Ampere teknolojisi, yüksek video belleği sağlarken bir önceki nesil Turing mimarisine göre daha az enerji tüketerek, daha yüksek performans sunuyor.

Yüksek verim, güçlü soğutucu tasarımı

Excalibur E600’ün tüm modellerinde bulunan yüksek verimli ısı dağıtımını sağlayan 3 adet 80 mm ekran kartı fanı sayesinde, sistem içerisinde oluşacak türbülans azalıyor, hava akış basıncı yükseliyor ve böylece güçlü bir soğutma özelliği sağlıyor. Düşük güçte bir oyun oynandığında tercihe göre fanlar stabil olarak kullanılarak pasif bir soğutma sağlanabilir. Excalibur E600, güçlü soğutucu tasarımları sayesinde, hava akışının geçmesine izin vererek daha iyi ısı dağılımı sağlıyor.

Ekran kartları üzerinde bulunan özelleştirilebilir renk seçeneği ile çok sayıda ışık efekti ile aydınlatma efektlerini seçebileceğiniz Excalibur E600, üst düzey performansları sayesinde tasarımcıların ve oyuncuların gözdesi olmaya aday. NVIDIA Geforce RTX 3070 ekran kartı 2 adet DisplayPort 1.4 ve 2 adet HDMI 2.1 bağlantı çıkışı sunuyor.

NVIDIA Geforce RTX 3080 ekran kartı ise 3 adet DisplayPort 1.4 ve 2 adet HDMI 2.1 bağlantı çıkışı sunuyor. HDMI 2.1 desteği sayesinde, oyun ve performans dünyası için oldukça önemli olan 4K çözünürlükte 120 Hz tazeleme hızına erişilebiliyor.

Son teknoloji donanımları maksimum ve kesintisiz performans ile buluşturan Excalibur E600, oyuncular ve iş dünyasında performans arayanlar için yeni nesil NVDIA ekran kartlarını farklı konfigürasyon seçenekleri ile sunuyor. Excalibur E600, Geforce RTX 3070 ekran kartı 8GB GDDR6 bellek ve 256Bit veri yolu ile yeni nesil NVIDIA Geforce RTX 3080 ekran kartı 10GB GDDR6X bellek ve 320 Bit veri yolu ile satışa sunulmuştur. Ürün ile ilgili tüm yeni konfigürasyon seçeneklerine https://www.casper.com.tr/excalibur-e600 adresinden ulaşabilirsiniz.