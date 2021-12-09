Excalibur yılın gaming ürünlerini açıkladı

Oyun dünyasındaki yılın enleri konusunda heyecan doruklarda. Oyunseverler yılın en “GG” takdirlerini aldıkları maçlarını ya da fazlaca “loot” topladıkları oyunları sıralarken, Türkiye’nin teknoloji markalarından Casper’ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur da 2021 yılının oyuncular tarafından belirlenen yılın gaming ürünlerini sıraladı.

Pusuya yatan rakiplerle mücadele mi yoksa 1vs5’e kalınan zor bir maçı kazanmak mı daha zor? Oyuncular bu zorlu soruya bu yıl da net bir cevap bulamazken, 2021 yılına ait enlerini sıralamaya başladılar bile. Peki, bolca mücadele, heyecan ve keyifli dakikalarla geçen 2021’in oyun dünyasında oyuncular hangi kulaklıkla ses kastı, hangi mekanik klavyeyle komutları sıraladı ya da hangi monitör ekranına bakarak sevinçlerini haykırdı? Güç ve performans bilgisayarı Excalibur, bu sorulara ışık tutacak cevabı yıl içerisinde en çok tercih edilen gaming ürünlerini belirleyerek açıkladı.

1. Oyun oynamanın yeri ve zamanı olmaz diyenler oyuncu laptoplarını her yere taşıdı. 2021 yılında oyuncuları hiçbir şey durduramadı. Oynamak istedikleri zaman ve mekanlar sınır tanımazken, yanlarında güç ve performansı sırtlayacak bir laptopa ihtiyaç duydular. “Güç, performans ve tasarım her yerde oyunseverlerle olabilir mi?” sorusunun cevabını bulan Excalibur’da yılın oyuncu laptopu da 11. Nesil Intel işlemci ve en yeni RTX NVIDIA ekran kartlarını bulundurduğu ve profesyonellere yönelik en üstün performansı yaşatan Excalibur G911 ilan edildi.

2. Oyun alanını mabede çevirenlerin gözü masaüstü bilgisayarlardaydı. Oyun oynamak yıllar geçtikçe daha da kişiselleşen bir unsura dönüşüyor. Hatta kimileri için özgür bir alanı temsil ediyorken, bu alanın olmazsa olmazını da masaüstü oyun bilgisayarları oluşturuyor. Kazanmak için oynayanlara Intel’in 11. Nesil işlemcileri ile donatılan bilgisayarları sunan Excalibur’da yılın ürünü, masaüstünde güce ulaşmak isteyenler için tasarlanan Excalibur E750 oldu.

3. Oyuncular en canlı renkleri gösteren monitörlerde mücadele etmek istedi. Full konsantre oynanan oyunların keyfi geniş ekranlarda canlı renklerle çıkıyor. Oyuncular bu yıl bu isteklerini daha yüksek sesle dile getirdiler. Oyun grafiklerindeki teknolojinin gelişmesi ekranların da daha iyisini sunmaya zorluyor. Oyun oynamayı daha keyifli hale getirecek en canlı unsur ekranlar da ise Excalibur dünyası 2021’de daha renklendi. Yılın monitörü oyunculara daha zengin renkler, daha net detaylar ve daha hızlı performans sunan hem profesyonel hem de oyuncu olan Excalibur 34" Monitör seçildi.

4. RGB’li renklerle sesler kasıldı, komutlar verildi, oyunlar kazanıldı. Oyunlar 2021 yılında daha ışıl ışıl bir ortamda oynandı denilse yeridir. RGB savaşlarının yaşandığı ve oyunu, oyuncuya daha da içinde hissettirecek hale getirdiği RGB teknolojisi, oyuncu kulaklıklarında, mouselarda ve klavyede sonsuz döngüde yaşandı. Hız, tarz ve performansı oyunseverlere RGB keyfiyle sunan Excalibur’da da güce hükmetmeyi yüksek hassasiyetli oyuncu klavyesi ile yaşamak isteyenler için yılın oyuncu klavyesi Excalibur GK21, oyunun her anında içinde olmanızı sağlayan yılın oyuncu kulaklığı Excalibur GH21, her zaman bir adım önde olmak isteyenler için tasarlanan oyuncu mouse Excalibur GX21 oldu.