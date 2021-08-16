Excalibur’un yeni reklam filmi yayında

Türkiye’nin teknoloji markası Casper, Excalibur’un yeni reklam filmi yayınlandı. Bir uzay mekiği kalkışı ile sembolize edildiği reklam filminde Excalibur’un performansı, “Durdurulamaz bir güce hazırsan, Excalibur çağını başlat!” çağrısı ile pekiştiriliyor.

Değişimlerin hız kesmeden gerçekleştiği oyun ve performans dünyasında, en son teknolojik donanımları kullanıcılarına sunan Türkiye’nin teknoloji markası Casper, performans odaklı ürünleriyle öne çıkan markası Excalibur için hazırladığı yeni reklam filmini yayınladı.

Başta oyun severler olmak üzere, güç ve performansta üst segment arayışında olan kullanıcılara seslenen reklam filmi, ürünün en ayırt edici özellikleri arasındaki RGB ışıklandırmalardan aldığı ilham ile canlı bir renk dünyasının kapılarını aralıyor.

Excalibur deneyiminin, bir uzay mekiği kalkışı ile sembolize edildiği filmde, markanın performans vaadi, “Durdurulamaz bir güce hazırsan, Excalibur çağını başlat!” çağrısı ile pekiştiriliyor. Gliese İstanbul imzası taşıyan reklam filminin yönetmen koltuğunda Murad Küçük oturuyor.

Reklam filmini izlemek için; https://www.youtube.com/watch?v=sPv-CTn9qaM