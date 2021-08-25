Fuar alanlarında büyük veri toplamayı sağlayacak yazılım geliştirildi

Yerli bir yazılım firması, fuar alanlarında büyük veri toplamayı sağlayacak yazılım geliştirdi. Toplanan veriler, firmaların verimliliğinin önemli oranda yükselmesini sağlayacak.

Yerli yazılım firması Occatech Bilişim Hizmetleri, 6 yıldır üzerinde çalıştığı STATEXPO adlı yazılımı tamamladı. STATEXPO yazılımı, her alandan firmaların bir araya geldiği fuar alanlarında veri toplayacak. Toplanan ham veriler, yazılım sayesinde işlenerek kullanılabilir veriye dönüştürülecek ve isteyen firmalara servis edilecek. Veriler, firmaların verimliliğinin önemli oranda yükselmesini sağlayacak. İlk geliştirme çalışmaları 2015 yılında başlayan yazılım, işadamı Onur Karaoğlu’nun 2019 yılında yatırımcı olarak projeye dahil olması üzerine hız kazandı. 2 yıl sonra da yazılım tamamlandı, veri toplamaya hazır hale geldi.

Karaoğlu, iş dünyası için kritik önemde veriler üretebilen yazılımın, hem yerli hem de yabancı birçok yatırım fonunun da radarına girdiğini belirtti. Karaoğlu, bu fonlardan bazılarıyla görüştüklerini de kaydetti.

Daha önce birçok firmanın benzer girişimlerde bulunduğunu hatırlatan Karaoğlu, ’’Ancak şu ana kadar dünyada hiçbir firma, böylesine kapsamlı ve işlevsel bir veri toplama yazılımı geliştirememişti. Dolayısıyla bu yazılım sadece Türkiye’de değil, dünyada da ilk olma niteliği taşıyor’’ dedi.

Firma yetkilileri, şu an Türkiye’de kullanıma sunmaya hazırladıkları yazılımlarının dünya pazarından da olumlu tepkiler aldığını ve yakın zamanda bütün dünyada kullanıma sunulacağını ve milyonlarca ticari işletmeye hizmet vereceğini belirtti.