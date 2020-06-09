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Geleneksel U-Maker Festivali bu yıl online ortamda gerçekleştirildi

UĞUR OKULLARI ÖĞRENCİLERİNİN, HER YIL DÜNYAMIZDAKİ PROBLEMLERİNİ BELİRLEYİP ÜRETTİĞİ YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERİ YARIŞTIRDIĞI U-MAKERFEST BU YIL DÖRDÜNCÜ KEZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 57 ROBOTİK, 25 OYUN TASARIMI VE 17 VİDEO ANİMASYON ALANINDA TOPLAMDA 99 PROJE ONLİNE ORTAMDA “TARIM” ALANINDAKİ PROJELERİNİ TANITTI. PROJE JÜRİ DEĞERLENDİRMELERİ BU YIL ONLİNE OLARAK 7 HAZİRAN TARİHİNDE YAPILDI.

Geleneksel U-Maker Festivali bu yıl online ortamda gerçekleştirildi

Uğur Okulları öğrencilerinin, her yıl dünyamızdaki problemlerini belirleyip ürettiği yenilikçi çözümleri yarıştırdığı U-MakerFest bu yıl dördüncü kez gerçekleştirildi. 57 Robotik, 25 Oyun Tasarımı ve 17 Video Animasyon alanında toplamda 99 proje online ortamda “Tarım” alanındaki projelerini tanıttı. Proje jüri değerlendirmeleri bu yıl online olarak 7 Haziran tarihinde yapıldı.

Geçen yıl “Çöp” teması ile projeleri buluşturan U-MakerFest, bu yıl ’Tarım’ teması ile gerçekleşti. Uğurlu öğrenciler, Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerinde öğrendikleri bilgileri hayata geçirerek robotik, oyun tasarımı ve video/animasyon olarak 3 alanda yarıştı. Toplam 350’ye yakın kişinin 99 proje ile yarıştığı festivalde, robotik alanında kazanan takım Uğur Okulları Narlıdere Kampüsü Dronkuluk takımı oldu. Takım, tasarladıkları drone ile projelerinde güncel teknolojileri kullanarak tarım mahsullerini zararlı hayvanlardan korumayı hedefledi. Hayvanlar tarlaya yaklaştıklarında veya girdiklerinde, drone tarla üzerinde uçarak hayvanları uzaklaştıracak ve mahsullerin zarar görmemesi sağlayacak. Oyun tasarımı alanı kazananı Uğur Okulları Muratpaşa Kampüsü Lord of U Tigers takımı oldu. Tasarladıkları oyun, teknoloji ve tarıma ilgisi olmayan kişiler üzerinde farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Oyunu oynayan kişilerin balkon tarımı, organik tarım, topraksız tarım ve tarımda çaprazlama konuları hakkında bilgi edinilmesi amaçlanıyor. Video/animasyon alanı kazananı ise Uğur Okulları Mersin Kampüsü Voltran takımı oldu. Takım projesinde tarımsal ürünlerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeden üretileceğine, üretim aşamasında ilaç gibi zarar veren maddelerin kullanılmamasına dikkat çekti.

Öğrenciler, U-MakerFest IV’te, sırasıyla ’Empati Kur, Tanımla, Fikirleştir, Prototiple, Test Et’ adımlarını izleyerek projelerini üretip jüri üyelerine sundu. Uğur Okulları Bölüm Başkanlarından oluşan jüri üyeleri 99 takımı değerlendirildi. Ayrıca takımlar Maker Ruhu, Sürdürülebilirlik, Yenilikçi Fikir, Takım Çalışması, İlham Verici Takım, İşlevsellik, gibi 21 farklı alanda ödülün de sahibi oldu.

"Öğrencilerimiz her yıl dünya sorunlarına çözüm üretiyor"

U-MakerFest’te yarışan projeleri değerlendiren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, bu yarışmayla temel hedeflerinin öğrencilere bilinç kazandırmak olduğuna dikkat çekti. Her yıl öğrencilerin duyarlılıkla sorunlara çözüm bulduğunu belirten Kulaberoğlu, "Birbirinden yenilikçi çözümlerle öğrencilerimiz projelerini hazırladı. Tarım alanının yenilikçi yaklaşımlarla gelişimini sağlayacak çalışmaları bu yıl deneyimledik. Proje üretiminin yanı sıra araştırma yapma, proje geliştirme, ekip çalışması, sunma becerisi gibi 21. yüzyıl hayat becerilerini de burada kazanmış oldular" dedi.

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