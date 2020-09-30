Genç girişimciden uyarı"Kişisel verileriniz güvende değil’’

Mobil telefonlar için uygulama geliştiren genç girişimci Serhat Sapcı, kişisel verilerin ele geçirilmesi konusunda telefon kullanıcılarını uyardı. Günümüzde kişisel verilerin ele geçirilmesinin çok kolay olduğunu söyleyen Sapcı, "Mesela herhangi bir fotoğraf filtresi için bir uygulamaya vereceğiniz kameraya ve galeriye ulaşım yetkisi ile tüm galeriniz kopyalanabilir" dedi.
Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile uygulamanın marketten kaldırıldığını söyleyen Sapcı, çalışmalarına oyun sektöründe devam ettiklerini belirtti. Telefona yüklenen basit bir uygulama ile kişisel verilerin kopyalanmasının mümkün olduğunu söyleyen Sapcı, telefon kullanıcılarına uyarılarda bulundu.
"Günümüzde verilerin elde edilmesi çok kolay" diyen Sapcı, "Mesela herhangi bir fotoğraf filtresi için bir uygulamaya vereceğiniz kameraya ve galeriye ulaşım yetkisi ile tüm galeriniz kopyalanabilir. Uygulamalar konusunda kişilerin kendilerini güvende tutması sadece bu önlemlerle bile bazen yeterli olamayabiliyor. Yakın bir arkadaşınızın dikkatsizliği içinde sizin de yer aldığınız bir fotoğrafın bu yöntemle yedeklenmesine neden olabilir. Aynı şekilde cep telefonu numaralarının da yedeklenmesi üçüncü bir şahsın kendi rehberine erişime izin vermesiyle oluyor. Bu nedenle kişisel olarak bilinçli olabilirsiniz ama çevrenizi bilinçlendirmediğiniz sürece kişisel verileriniz güvende değil" ifadelerini kullandı.