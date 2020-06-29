Genç girişimcinin kurduğu korona virüs sitesi ziyaretçi rekoru kırıyor

Karantina döneminde evde bunalan gencin kurduğu koronavirus web adresi aylık yüz binlerce ziyaretçi alıyor. Tüm dünyadan verilere canlı bir şekilde ve anında ulaşılabilen sitede ülke ülke test, vaka, vefat, iyileşen sayılarının yanı sıra karşılaştırmalı grafikler ve haritalara da ulaşmak mümkün.

Çocukluğundan beri birçok sektörden başarılı web siteleri kurduğunu söyleyen 27 yaşındaki genç girişimci Cihan Turan aslında bir hava yolu şirketinde 6 yıldır kabin memuru olarak görev yapıyor. Web sitesi sahibi olmanın bir bebekle ilgilenmekten farksız olduğunu söyleyen Turan, siteyi daha da geliştirmek için geceleri bazen 2-3 saat bazense hiç uyumadığını ifade etti.

Siteyi kurma serüvenini anlatan Turan, ’’Salgının tüm ülkeler gibi Türkiye’ye de ulaşacağı aşikardı. Devletimiz ve Sağlık Bakanlığımızın çabalarıyla bu süreç bir hayli ötelendi ve haliyle ülkemiz bu konuda tedbirlerini alıp hazırlıklarını yaptı. Bu süreçte uçuşlar da askıya alındığı için evde fazlaca vaktim vardı. Evde öylece boş boş oturmak yerine ülkem için ne yapabilirim diye çok düşündüm. En önemli konunun insanlarımıza bu virüsle ilgili bilinç kazandırmak olduğunu farkettim. Neyle savaştığımızı, savaştaki rolümüzü, savaştığımız düşmana karşı elimizde hangi silahlar olduğunu bilirsek bu salgını en hızlı şekilde bertaraf edebiliriz’’ dedi.

Siteye reklam kabul etmiyor, masrafları kendi ödüyor

Sunucu, altyapı, yazılım gibi tüm giderleri tamamen kendi imkanlarıyla karşıladığını belirten Turan, ’’Harita, tablo ve grafiklerdeki verilerin akışı, doğruluğu tamamıyla teyit edilmiş, bu konuda dünyanın önde gelen kurumlarından canlı olarak sağlanıyor. Kullanıcıların tüm güncel verilere hızlı ve kesintisiz biçimde erişmeleri için siteye hiçbir reklam kabul etmiyorum. Çünkü reklamlar sitenin sayfa boyutu ve sorgu miktarını arttırdığı için kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor, hiçbir ziyaretçi yavaş olan bir web sitesini tekrar tercih etmez ’’ diye konuştu.

“Siteye sosyal medya ve arama motorlarından yüz binlerce ziyaretçi geliyor”

Siteye olan ilgiden memnun olduklarını ifade eden Turan, ’’Eğer bir proje üzerinde doğru şekilde ilerliyorsanız, siteye giren kullanıcılar yaşadıkları olumlu deneyimi çevresindekilere aktararak web siteniz için referans oluyor. Ayrıca hakim olduğum SEO adı verilen çalışmalarla da web sitemi arama motorlarında hızlı bir şekilde yukarı tırmandırarak, organik şekilde gelen ziyaretçi sayısında aylık yüz binlerce ziyaretçiye ulaştım’’ dedi.

“Hedefinizin size gelmesini beklemeyin, hırs ve azimle siz onu almaya gidin”

Kendi gibi diğer genç girişimcilere tavsiyelerde bulunan Turan, "Hayal kurmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin, ancak hayalleriniz için çaba göstermeyi de ihmal etmeyin. Günümüzde artık üniversite diploması bir tercih sebebi olmaktan çıkmaya başladı. Belgeye değil, kendinize yatırım yapın. Öncelikle potansiyelinizi, hangi konularda yetenekli olduğunuzu keşfedin ve bunların üzerine gidin. Çevrenizde ’sen bu işi yapamazsın, beceremezsin’ diyenlere çok kulak asmayın. Eğer ruhunuzda gerçekten girişimcilik varsa zaten bu söylemler sizi yolunuzda daha da kararlı hale getirecektir. Hedefinizin hiçbir zaman size doğru gelmesini beklemeyin, hırs ve azimle koşar adım siz onu almaya gidin’’ dedi.