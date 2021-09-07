Türk Telekom, bulut teknolojileri alanında kariyerine önemli bir başlangıç yapmak isteyen gençler için ‘Bulut Bilişim Kampı’ düzenliyor. Bu yıl 11-20 Ekim tarihleri arasında yapılacak kamp, ilk üçe girenlerin toplam 33 bin TL değerinde ödülün sahibi olmasıyla tamamlanacak.

Türk Telekom, ‘Gelişim Üssü’ çatısı altında bu yıl düzenlenecek olan “Bulut Bilişim Kampı” ile bilişim teknolojileri alanında gençlerin kariyerlerine katkı sağlayacak bir etkinlik düzenliyor. Günlük hayatı kolaylaştıran ve geleceğin mesleği olduğu belirtilen bulut teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyen gençlere eğitim fırsatı sunan kamp, 11-20 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacak.

İlk üçe girenlere 33 bin TL ödül

Kampa davet edilen gençler, alanında uzman isimlerden 20 saatin üzerinde ücretsiz eğitim alırken, sektörün önde gelen isimlerinin yer aldığı panellere katılabilecekler. Kamp sonunda ise kariyerlerinde önemli bir noktada yer alacak eğitim sertifikasının sahibi olacaklar. Ayrıca, kamp sonundaki proje yarışması ve kamp boyunca gösterdikleri performans açısından değerlendirilen katılımcılardan dereceye giren üçüncüye 8 bin TL, ikinciye 10 bin TL, birinciye 15 bin TL olmak üzere toplamda 33 bin TL değerinde ödül verilecek.

Lisans veya yüksek lisans öğrencileri ile en fazla 2 yıl önce bir lisans programından mezun gençler, 6-19 Eylül tarihleri arasında şirketin web sitesi üzerinden kampa başvuru yapabilecekler. Kampın tüm değerlendirme aşamaları ve eğitimleri çevrimiçi ilerleyecek.