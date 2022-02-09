Getac, android ekosistemini genişletti

Getac, ZX10 ve ZX70 dayanıklı tabletler için sunduğu OEMConfig uygulamasının lansmanıyla Android ekosistemini daha da genişletiyor

Savunma, polis, itfaiye, kamu hizmetleri, otomotiv, imalat, nakliye ve lojistik için dayanıklı dizüstü bilgisayarlar, tabletler, yazılımlar ve mobil video çözümleri üreten Getac, müşterilerin mevcut Kurumsal Mobilite Yönetimi (EMM) sistemlerinde bulunan yeni ZX10 tablet ve mevcut ZX70 dahil, tüm android cihazlarını aynı anda yapılandırmalarını ve güncellemelerini sağlayan yeni OEMConfig uygulamasını duyurdu.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Rick Hwang, "Müşteriler android tabanlı sağlam çözümlerin faydalarını giderek artan bir şekilde ilgi gösterirken, tüm android ekosistemimizi onların iş hedeflerini mümkün olduğunca etkin bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için genişletiyoruz. Yeni ZX10 android tabletimizin lansmanıyla müşterilere ihtiyaçlarını en iyi karşılayan cihazları seçerken daha fazla alternatif sunuyoruz. Artık OEMConfig bir adım daha ileri giderek, mevcut EMM sistemleri aracılığıyla tüm Getac android cihazlarını yönetmenin hızlı ve uygun bir yolunu sunuyor" şeklinde konuştu.