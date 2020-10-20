Girişimci adayları RedBullBasement oturumunda buluştu

Teknolojiyle ilgilenen girişimcileri destekleyen RedBullBasement, üniversite öğrencilerine kampüs hayatını değiştirecek projelerini geliştirmeleri için imkan tanıyor. 25 Ekim’de sona erecek başvuru öncesinde gençlerin fikirlerine yön vermek için uzmanların yer aldığı bir çevrimiçi etkinlik herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirildi ve genç girişimci adaylarına ilham veren hikayeler aktarıldı.

Daha iyi bir yarın inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekleyen RedBullBasement, her yıl genç girişimci adaylarını; sosyal inovasyonun gelişimi için sektörün önde gelen isimleri ile çeşitli konuşmalar, paneller ve atölyeler aracılığıyla buluşturuyor. İkinci çevrimiçi etkinlik 18 Ekim tarihinde Kolektif House’da gerçekleşti ve alanında uzman isimleri konuk etti. Codeway Kurucu Ortağı Tolunay Tosun moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, Türkiye’de ortak çalışma alanı ve girişimcilik merkezi denince akla ilk gelen adreslerden biri olan Kolektif House’un Kurucu Ortağı Ahmet Onur, Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. Oğuzhan Aygören, Türkçe hazırlanan ilk meditasyon uygulaması Meditopia’nın geliştiricisi Deniz Bağan, Onaranlar Kulübü ismiyle onarmanın ve iyileştirmenin birleştirici gücünü odağına alan bir gönüllülük hareketinin kurucu ortağı Doğukan Güngör kendi başarı öyküleri ile fikirlerin olgunlaştırılmasında rol oynadı.

“Durup bir dinlenmek, kendini dinlemek lazım”

Etkinlikte sözü ilk alan isim Ahmet Onur, “Başarı için birkaç yenilgi lazım. Ben de ilk 3 girişimimde başarısız oldum ve geriye dönüp baktığımda en büyük derslerimi buralardan çıkardığımı fark ediyorum. Aynı zamanda ilham alabilmek ve durup düşünmek için hedeflere giderken ara vermek de gerekiyor. Bu 3 girişimim ardından verdiğim ara sayesinde Kolektif House’u kurdum ve doğru zamanda, doğru anda başardığıma inanıyorum. Sanayi’de hiç olmayacak denilen bir yerde projemizin lokasyondan bağımsız bir şekilde başarılı olabileceğine inandık ve bunu da 6 yıldır gösteriyoruz” diye konuştu.

“Kriz anında üretici çözümler bulmak kalıcı olmayı sağlıyor”

Ahmet Onur şöyle devam etti: “Pandemi ile beraber bir krizin etkisi gündemimizde. Ancak birçok başarılı girişim ve birçok başarılı markanın da doğum yılı hep bir kriz yılına denk gelmiştir. Bu bir tesadüf değil. Kriz anlarında düşünülmeyeni düşünmek, başarılı ve kalıcı olmanın anahtarıdır belki de”.

“Gelişmekten, paylaşmaktan ve öğrenmekten vazgeçmeyin”

Daha sonra sözü alan Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. Oğuzhan Aygören, “Girişimci olabilmek için ne gerekiyor?’ diye sorulsa yanıtım: ‘Gelişmek, paylaşmak ve öğrenmek olurdu. Çünkü huzurla yattığımız bir gün mutlaka bunlardan birisini yapmış oluyoruz. Aynı zamanda değişimin öncüsü olabilmek ve yakınmak yerine inisiyatif alabilecek cesareti göstermek de gerekiyor. Bir sorunu öngörüp bugünden harekete geçmek ve çözüm üretmek için her zaman öncü olmalısınız” dedi.

“Bana iyi gelen şeyleri başkalarıyla paylaşabilmek için başladım”

Türkçe hazırlanan ilk meditasyon uygulaması Meditopia’nın geliştiricisi Deniz Bağan, girişimcilik hayatına başlangıç öyküsünü şu sözlerle aktardı: “Başka bir dünyaya ihtiyaç duyuyordum ve bana iyi gelen şeyleri başkalarıyla paylaşmam gerekiyordu. Hedef odaklılık başarı için gerekli mutlaka. Ancak varsayılan geçmiş ve/veya gelecekten bağımsız olarak an’a hakim olmak, o an’ı değerlendirmek ve süreci doğru anlayabilmek için şimdi ile hizalanmak gerekiyor. Böylece elimizdeki değerlerin kıymetine varıyor, onlara duyulan minnetle daha sakin ve doğru adımlar atabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Üniversite öğrencileri teknolojiye hakim olmalı”

Son olarak sözü alan Onaranlar Kulübü ismiyle onarmanın ve iyileştirmenin birleştirici gücünü odağına alan bir gönüllülük hareketinin kurucu ortağı Doğukan Güngör, “Faydalı bir insan olmak ihtiyacı nereden çıkar?” sorusunun yanıtını izleyicilerle paylaştı. Güngör, “Günümüzde gençler eskiye nazaran değişimin bir parçası olmak ve inisiyatif almak istiyor. Toplumun etkili bir üyesi olabilmek için de en üretici ve en genç zamanlarımızı doğru değerlendirmeliyiz. Mesela üniversite dönemi bunun için çok doğru bir zaman. Bugün optimum bir girişimcinin başlıca nitelikleri arasında kod yazarlığı ve 3D modellemeye hakimiyet gerekiyor. Böylece kendi girişimini teknolojinin de katkısı ile olabilecek en iyi seviyede geliştirmeye muktedir olabiliyorlar” diye konuştu.

Güngör ayrıca, “Bizim için en faydalı teknoloji ise sosyal mecralar oluyor. Bir sokak arasında gerçekleştirdiğimiz bir etkinliği veya faydayı orada olamayan birçok insana, topluluğu doğru yöneterek ulaştırabiliyoruz. Ve bu müthiş bir şey” dedi.

Başvuru için son tarih 25 Ekim

Verilen bilgiye göre öğrenciler, kampüs deneyimini ileri götürmeyi amaçlayan fikir ve projelerini anlatan bir dakikalık video ile redbullbasement.com adresinden 25 Ekim’e kadar başvuru yapabiliyor. İngilizce bilen, lisans ve yüksek lisans öğrencileri, başvurularını bireysel veya iki kişilik takımlar halinde yapabiliyor. Jürinin değerlendirmesinden geçen bir finalist takım veya bireysel katılımcıya ödül olarak projelerini geliştirmeleri için uygun bir zemin sunulacak. Finale kalan proje sahibi, global sosyal inovasyon çevresi ile buluşma imkânı yakalıyor. Burada mentörlerin katkıları ile fikirlerini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakalamanın yanında global bir eğitim programına da dahil oluyor.