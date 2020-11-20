Koronavirüs sonrası değişen dünyada dijital sektör ve yazılımcıların önemli hale geldiğini söyleyen Genç Girişimci Serhat Sapcı,, “Koronavirüs, dünyayı dijital sektöre yönlendirdi. Pandemi sürecinde yazılımcıların önemi arttı” dedi.

Koronavirüs ile birlikte yeni dünyaya geçiş yapıldığını ifade eden Genç Girişimci Serhat Sapcı, “Elbette yaşanan birçok olumsuzluk oldu ama bunların yanında tüm sektörler, ‘Dijitalleşme’ ile tanıştı.” diye konuştu.

Serhat Sapcı, bu yeni dönemde girişimcilerin temassız teslimat, Start-Up projeler, e-ticaret siteleri gibi alanlara yöneldiklerini belirterek “Pandemi öncesinde kredi kartıyla online alışveriş yapmaya çekinen insanlar, yeni girişimleri için öncelikle online alışveriş sürecini tamamladılar” dedi.

“Yazılımcıların değeri ortaya çıktı”

Bu dönemin kendisi gibi yazılımcıların değerini ortaya çıkardığını kaydeden Sapcı, “Pandemi öncesi bazı firmalarla dijital potansiyelin farkına varılması konusunda neredeyse saatlerce süren toplantılar yapıyorduk. Artık bu durum tamamen tersine dönmüş durumda” diye konuştu.

“Dijital çağın Nirvana’sı”

Serhat Sapcı, artık fiziki mağazacılığın yavaş yavaş sona yaklaştığını söyleyerek ”2022 yılında muhtemelen “Dijital çağın Nirvana’sını” yaşayacağız. E-Ticaretin altın yılı pandemi süreciyle başladı. Dükkanlarını kapatıp, ülkemizin en önde gelen e-ticaret sitelerine taşeronluk ve tedarikçilik yapmaya başlayan onlarca mağaza tanıyorum. İnsanlar bu süreci evlerinde özellikle dijital platformlarda geçirdi. Mobil oyunlara talep ve girişimler artmış durumda” dedi.

“Türkiye, başarılı işler çıkarıyor”

Mobil oyun ve uygulamaların yazılımları üzerine çalıştıklarını anlatan Genç Girişimci Serhat Sapcı, “Bu süreçte yüzlerce mobil oyun uygulama fikri içeren e-postalar aldık. Türkiye, oyun sektörünü en başından yakalayan ve başarılı işler çıkaran ülke. Unutulmamalı ki, Pubg uygulaması da 17 yaşındaki bir gencin fikriydi ve şu anda yılda 920 milyon Dolar kar eden bir uygulama haline geldi.” diye konuştu.

"Pandemi bize çok şey öğretti"

Serhat Sapcı, oluşum sürecini tamamen çevrimiçi ağlar üzerinden tamamladıklarını anlatarak “Bunu bizim gibi birçok kurum da yapmış durumda. Bankalar, devlet daireleri, önde gelen holdingler tüm iş süreçlerini online pazarda çeviriyor.” dedi. Bu dönemde açık kaynak projelere daha fazla destek verdiklerini anlatan Serhat Sapcı, “Genç yazılımcı kardeşlerimizin stajyerlik süreçlerini hızlandırdık. Pandemi bize çok şey öğretti ama dijitale geçmekte zorlanan yapıların dijital çağ ile tanışma sürecini en hızlı şekilde sağlamış oldu” diye konuştu.