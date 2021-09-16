Girişimciler için 10 ipucu

Dünya çapında başarılı insanların başarıya giden yolda izledikleri 10 adım derlendi.

İş dünyasının önemli profillerinin başarılı bir kariyer yönetimi için uyguladıkları yöntemlerini, RedBull.com editörü Anna Brech derledi. Dünya çapında başarılı insanların başarıya giden yolda izledikleri 10 adım şöyle sıralandı: “Her gece, önceliklerini belirlemek için bir liste hazırla,

Sabah erken saate alarm kur,

Dengeli ol,

Sabah yürüyüşü yap,

Nefesini kontrol etmek için, günde 15 dakika egzersiz yap,

Sabah saat 10’da, yarım saatlik bir egzersiz yap,

Sabah erkenden kalk ve ofise herkesten önce git,

Gün akışını önceden belirle,

Pazar günleri badminton oyna,

Telefonu bir süre kendinden uzaklaştır.”

Son başvuru tarihi: 24 Ekim

Girişimlerin hikayesine ve Red Bull Basement’a dair daha fazla bilgiye redbullbasement.com adresinden ulaşılabiliyor. ‘Dünyayı iyileştirecek teknoloji odaklı bir fikrim var’ diyen, İngilizce bilen, lisans ve yüksek lisans öğrencileri; başvurularını bireysel veya iki kişilik takımlar halinde yapabiliyor. Teknolojiyi kullanarak değişim oluşturmaya çabalayan yeni jenerasyona ilham kaynağı olmayı sürdürecek Red Bull Basement’a başvurular ise 24 Ekim’e kadar devam ediyor.

Dünya finali Aralık’ta İstanbul’da

Finale kalan proje sahibi, global sosyal inovasyon çevresiyle buluşma imkânı yakalıyor. Ülkelerin finalistleri Kasım 2021’de açıklanacak. Aralık ayında İstanbul’da gerçekleşecek Red Bull Basement Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanan katılımcılar, ayrıca final öncesinde mentörler eşliğinde projelerini geliştirme fırsatı bulacak.