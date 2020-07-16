Global yapay zeka ve algoritma yarışmasına davet

Dünyanın farklı yerlerindeki üniversite öğrencileri, algoritma becerilerini 8 Temmuz’da başlayan 2020 DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE kapsamında küresel sahnede test etmeye davet edildi.

Huawei tarafından düzenlenen global açılışta üniversite öğrencilerinden oluşan ekipler, yapay zeka sektöründeki zorluklara çözümler bulacak ve yapay zeka ile algoritmanın sonraki nesil uzmanları belirlenecek.

Açılışta konuşma yapan Huawei Tüketici Grubu, Tüketici Bulut Hizmeti Başkanı Zhang Ping’an şu açıklamayı yaptı: "HMS Ekosistemindeki milyonlarca yetenekli geliştiriciyle birlikte yapay zekadaki inanılmaz yeniliğin devam etmesini sağlayacak yetenekleri beslemek istiyoruz. Yarışmadaki mücadeleler, günlük yaşamla ilgilidir ve öğrenci yarışmacılar, tam bağlı, akıllı bir dünya oluşturma seyahatimize katılabilecek."

Katılan ekipler, ilk önce Makine Öğrenme veya Bilgisayar Görüntüsünü içeren bir veya iki yarışmada yarışacak şekilde ayrılacak ve ilk turda gerçek zamanlı olarak sıralanan global katılımcılar tarafından sunulan Yarışma Sonuçları görülecek. Daha sonra her bir bölümden 15 ekip arasında en yüksek puanı alanlar, heyecan verici final için bir araya gelecek ve finalistler, bitiş çizgisine doğru koşarken algoritmalarını sürekli geliştirmeye devam edecek ve galip gelen ekipler, bu alandaki geleceğin uzmanları olacak.

158 bin dolar değerindeki toplam ödül, birinciye 30 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin ve şeref ödülü olarak da 2 bin dolar şeklinde dağıtılacak.