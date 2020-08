Thodex’in kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer, startup kültürünü ve enerjisini ekip içerisinde yaşamanın yerli markaların globale açılması için en önemli etkenlerden olduğunu belirterek, "Globalleşme teknolojinin doğasında var" dedi.

Yazılım ve e-ticaret sektörlerinde yerli bir markanın globale dönüşmesinin arkasındaki çalışmaları anlatan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, startup kültürünü ve enerjisini ekip içerisinde yaşamanın önemli olduğunu belirtti. Faruk Fatih Özer, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Startup kültürü ve enerjisini dikkat çeken Faruk Fatih Özer, ’’Globale açılmış bir marka olsak da tüm bu süreçte bizim için en önemli detaylardan biri startup kültürünü ve enerjisini ekip içerisinde yaşamamız oldu. Genç ve dinamik bir ekiple bu yola çıktık ve attığımız her adımda öncelikle sektörün liderlerini detaylı bir şekilde analiz ettik. Bu aşamada büyük oyuncular olmayı hedeflediğimiz bölgeleri detaylı bir şekilde inceleyerek kullanıcı alışkanlıklarını değerlendirdik. Elimizdeki detaylı raporlara bakarak fark ettik ki global borsaların yaptığı ve bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Çünkü dünyamız ve içerisinde bulunduğumuz teknolojik gelişmeler bize her an globalleşmenin vurgusunu yapıyor. Yaptığımız iş yazılım ve teknoloji ile ilgisiyle yerelde kalmak zaten pek mümkün değil. İnsanların beklentileri Türkiye’de de Amerika’da da birbirine benzer. Yani globalleşme teknolojinin doğasında var. Biz de bu yüzden zorlu ama bir o kadar da keyifli olan bu yolculuğa çıkma kararı aldık’’ dedi.

Özer sözlerini şöyle sonlandırdı: ’’İş hayatına başladığım andan beri yazılım ile e-ticaret alanlarında aktif olarak çalışıyorum. Sektörde geçirdiğim ilk yıllarda teknolojiyle ilgili bir iş yapıyorsanız bunu yerel bir ekosistemle sınırlandırmanın haksızlık olacağını düşündüm. Globalleşme beraberinde birçok zorluğu da getiriyor ama hem ben hem de ekibim bunları zorluk değil, bir meydan okuma olarak görüyoruz. Şirketimizin ilk kurulduğu günlerden bu günlere üye sayımız her geçen gün katlanarak arttı. Ama biz hiçbir zaman bahane üretmedik ve her bir üyemizle her ihtiyaç duyduklarında ilgilendik. Bizi güçlendiren de içeride kurduğumuz bu yapı oldu. Şimdi dünyanın dört bir yanındaki ülkelere açıldık ama durum bizim için yine değişmeyecek. Amerika’dan, Çin’den gelen üyeyle de Türkiye’deki mevcut üyelerimizle de aynı şekilde ilgilenmeye devam ediyoruz. Globalleşme sürecinde geniş araştırmalar yapma fırsatımız da olduğundan oluşacak muhtemel krizlere göre B planlarımızı da geliştirdik. Artık en büyük hedefimiz rekabetin çok büyük olduğu bu global ekosistemde en iyilerden biri olmak’’.