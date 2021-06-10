GNÇ’liler çevre dostu scooter BinBin’i sürebilecek

24 bin GNÇ’li genç, çevreci ulaşım anlayışını benimseyen yeni nesil scooter BinBin’i indirimli kullanma imkanı yakalıyor. Dağıtılan 24 bin indirim kodundan birine sahip kullanıcılar, her ay yeni nesil scooter’ı bir kere deneyimleme imkanına sahip olacak.

Turkcell’in gençlere özel uygulaması GNÇ, geliştirdiği özel teklif ve fırsatların yanı sıra yaptığı iş birlikleri ile de gençlere ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Verilen bilgiye göre, çevreci ulaşım anlayışı ile hareket eden yeni nesil scooter BinBin ile yapılan iş birliği kapsamında 24 bin GNÇ kullanıcısı indirimli olarak sürüş keyfi yaşayacak. BinBin tarafından dağıtılacak 24 bin adet indirim kodu ile operatör fark etmeksizin tüm GNÇ kullanıcıları, ayda bir kez BinBin scooterların bulunan yerlerde istedikleri zaman indirimli scooter kullanabilecek.

“GNÇ ile gençlerimize farklı fırsatlar sunmak için çalışıyoruz”

GNÇ uygulaması ile sunulan fırsatların gençlerin yaşamında fark oluşturan bir yaklaşımla hayata geçirildiğinin altını çizen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, “GNÇ ile gençlere birçok alanda farklı fırsat ve yenilikler sunmak için çalışıyoruz. Benzersiz faydalarımızın eğlenceli ve pratik olmasının yanı sıra sürdürülebilir çevre prensiplerine de uygun olmasını da özellikle dikkat ediyoruz. Bu kapsamda BinBin’le yaptığımız iş birliğiyle gençlerimizin doğa dostu ulaşım aracıyla seyahat etmesine ve bu sayede karbon ayak izinin azaltmaya katkı sağlamalarına da vesile olmayı amaçlıyoruz. GNÇ ile gençlerimize özel çözümler sunmaya ve onları şaşırtmaya devam edeceğiz”.

GNÇ indirim kodlarının BinBin’de nasıl kullanılacağı ise şöyle açıklandı: ’’GNÇ ve BinBin uygulamaları indirilir ve GNÇ uygulaması üzerinden BinBin indirim kodu alınır. Alınan indirim kodu BinBin uygulaması içerisindeki ‘Hediyelerim’ sekmesine girilerek indirim aktif hale getirilir ve 10 TL hediye ile ilk sürüş hakkı kazanılır’’.