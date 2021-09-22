Google Türk gençlerini oyun ve uygulama geliştirmek için eğitecek

Google, 2 bin Türk gencini oyun ve uygulama geliştirmesi için ücretsiz eğitecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uygulama geliştirmeye meraklı gençlerimiz bu programı takip edip kayıtlarını yaptırsınlar" dedi.

"Google Oyun ve Uygulama Akademisi"nin imza töreni TEKNOFEST’te gerçekleştirildi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, T3 Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Google Ülke Direktörü Mehmet Ketenoğlu, Türkiye Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra katıldı. Google Oyun ve Uygulama Akademisi ile T3 Girişim Merkezi arasında imzalanan işbirliği protokolünde konuşan Varank, gençlerin yazılım öğrenmelerine destek verdiklerini söyledi. Varank, "Burada gerçekten geleceğin teknolojileri açısından önemli bir imza seremonisini düzenledik. Bu imzalar sayesinde Google Akademi Türkiye’de oyun ve uygulama geliştirmeye meraklı gençlerimize eğitimler verecek. 2 bin gencimiz 400 saate varan ücretsiz eğitimler alabilecek. Bu eğitimlere katılan gençlerimiz, nasıl şirketleşebilirler, kendi işlerini nasıl kurabilirler buna dönük mentörlük hizmeti alacaklar. Yatırımcılarla buluşma fırsatı yakalayacaklar. Böyle önemli bir işe imza attıkları için taraflara teşekkür ediyorum. Uygulama geliştirmeye meraklı gençlerimiz bu programı takip edip kayıtlarını yaptırsınlar. İmzaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yazılım sektörüne verdikleri destekle ilgili olarak da konuşan Varank, ‘’Yazılım sektörü tüm dünyada büyük talebin olduğu bir sektör. Yakın zamanda Ecole 42 isminde bir yazılımcı okulu başlattık. Google Akademi de özellikle oyun odaklı yazılımı desteklemiş olacak’’ diye konuştu.