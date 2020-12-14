Google’daki çökmenin nedeni ‘tek hata noktası’ olabilir

Dünyada milyarlarca insanın kullandığı Google’a bugün yaklaşık 1 saat süre ile erişilemedi. Teknoloji ve yazılım uzmanları çökmenin nedenleri arasında ‘tek hata noktası’ problemini gösterdi.
Henüz bilinmeyen bir nedenle Google’a bağlı olarak hizmet veren Gmail, YouTube, Google Meets gibi servislere erişim sorunu yaşandı. Sorun 15:30 dolaylarında çözüldü ve Gmail’e erişim sağlanmaya başladı ancak sorun hakkında açıklama yapılmadı.
’Tek hata noktası’ problem, nedenler arasında
Çatak aynı zamanda çökme sonucunda Google Authenticator ile çalışan diğer uygulamaların da kullanım dışı kaldığını belirterek herhangi bir siber saldırı ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.
Google’dan ilk açıklama
Google’ın hizmet ayrıntıları sayfasında yaptığı açıklama: “Bu durumdan dolayı özür diler, anlayışınız ve sürekli desteğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen Google için sistem güvenilirliğinin ilk sırada olduğunu unutmayın. Sistemlerimizi daha iyi hale getirmek için sürekli geliştirmeler yapmaya devam ediyoruz.“Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020, 18:59