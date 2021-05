Güç ve performansı, şık tasarımlarla buluşuyor

Kimileri için erişim ve kullanım kolaylığı, kimileri için de bilgisayarın yerini almaya hazırlanan tabletler, günümüzde iş, eğitim ve kişisel kullanımlarda vazgeçilmez durumda.

Sürekli geliştirdiği tabletlerinde güçlü performansı trend tasarımlarla buluşturan Türkiye’nin teknoloji markası Casper, keyifle okunacak kitaplar, eğlenerek izlenecek film ve dizilerin yanı sıra birçok iş ve eğitim konusunda da VIA Tablet modelleri ile kullanıcılara mobil hareketliliğin özgürlüğünü sunuyor. Her yeni serisinde çok daha güçlü, kullanışlı ve trend tasarımlarla bu ihtiyaca cevap veren Casper, mobil hareketliliğin gücünü temsil eden VIA Tablet modellerini kullanıcıların kullanımına sunmaya devam ediyor.

İş ve eğitim için tabletlerde aerformans aranıyor

Tüm dünyanın uzaktan çalışmaya ve eğitim süreçlerini yürütmeye alıştığı dönemde tabletler kurtarıcı konuma geldi. Kullanılabilirliği ve erişim kolaylığını kullanıcılarına aktaran tabletlerde en sık karşılaşılan sorun ise performans yetersizliği oldu. Her yerde güç ve performanstan mahrum kalmak istemeyen çalışanlar ve öğrenciler için tüm gün onlara yardımcı olacak tablet ihtiyacını performansın zirvede olduğu VIA L30 modeli ile karşılayan Casper, dayanıklılığı ve şıklığı bir arada sunuyor. Güçlü donanımıyla ciddi fark oluşturan VIA L30, 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza, 256 GB arttırılabilir hafıza, 3200 Mhz DDR4 RAM, 7400mAh güçlü batarya, 2.3 gHz’e çıkan turbo frekansı ve sekiz çekirdekli MT8768 işlemcisi ile akıcı performansı kullanıcılara uygun fiyatlarla sunuyor.

Keyifli okumalar, eğlenceli seyirler Casper Via tabletlerde

Tabletlerin en çok kullanıldığı alanlardan birini de kişisel kullanım alanları oluşturuyor. Keyifli okumalar ya da eğlenceli seyir anları için tercih edilen tabletlerde şık tasarımı daha geniş ekran boyutlarında kullanıcılarla buluşturan Casper, VIA S30 ile beklentileri genişletmeye, VIA S48’le de tasarım ve performansı ideal dengede tutmaya çalışıyor. Maksimum ekran genişliğini, canlı renkler ve güçlü batarya performansı ile buluşturan Casper VIA S30, 10.1” ekran boyutu ve 1920x1200 FDH Full laminasyon ekran çözünürlüğü ile dizi ve film seyrini, 300NIT parlaklıkla keyifli kitap okumalarını kullanıcılara vadediyor. 7400mAh güçlü batarya ile 9 saat video keyfini metal şık tasarımla da sunan VIA S30, 9.5 mm inceliğe ve 585 gr hafifliğe sahip.