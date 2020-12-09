Hasta başında tarama testi

Tüm dünyayı sarsan ve insanlığın ortak gündemi haline gelen Covid-19 pandemisi ve bu pandemi ile mücadele önleyici çalışmalarda olduğu gibi tanı çalışmalarında da büyük bir ARGE seferberliği başlatıldı.

Nanografi Nano Teknoloji tarafından geliştirilen ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde testlerinden başarıyla geçen, Halk Sağlığı Merkezi tarafından onaylanan N-FasT Covid-19 tanı kiti tarama testlerinde büyük kolaylık sağlayacak. PCR cihazı gerektirmeden gerçekleştirilen reaksiyon swab işlemlerinin ardından 30 dakikalık bir süre zarfında sonuç ortaya koyabiliyor. İleri nano

teknoloji malzemelerinin desteği ile ortaya çıkan ürün mevcut olarak dünyada yürüyen tüm kit çalışmalarından daha üstün performans değerleri gösteriyor. Solunum yollarından bulaşan rahatsızlıklarda en güvenli tanı yöntemi olarak ağız ve burundan sürüntü alma usulüne göre başlayan test süreci pratik bir şekilde tamamlanıyor.

PCR cihazı yerine taşınabilir, kullanımı kolay bir ısıtıcı sayesinde reaksiyonun gerçekleştirildiği tanı kiti tüm PCR test kitlerinin başarı oranları ile rekabet edebilecek kabiliyette bir doğruluk oranına sahip. Reaksiyon sonucu matematiksel bir analizin yorumuna bağlı kalmaksızın gözle görülebilecek bir şekilde renk değişimi dikkate alınarak değerlendiriliyor ve böylelikle zaman tasarrufunun yanında kullanımda kolaylık sağlamasıyla da hasta başında uygulama imkânı sunuyor.

Hızlı antikor tanı kitleri ve uzun sürede sonuç veren ve düşük doğruluk oranlarına sahip tarama kitlerinden farklı olarak N-FasT tanı kiti swab alma işleminden sonra hasta başında sonuç verebilme avantajıyla muadillerinden ayrılıyor. Tarama testlerinde oluşan uzun kuyruklar, pozitif vakaların swab işlemlerinden sonra sonuç bekledikleri sırada serbest dolaşımlarından kaynaklanan halk sağlığı riski, oluşan maliyetler, sınırlı sürede yapılabilen sınırlı test sayısı gibi olumsuzluklarını ortadan kaldıran test kiti seri üretim kolaylığı ile yüksek miktarlı ihtiyaçlara da hızlı cevap verebilecek.

Bilimsel araştırmalardan tam not

En yüksek performans değerlerine sahip tanı kitleri arasına giren n-FasT tanı kiti Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bağımsız klinik değerlendirmeler neticesinde yüzde 97 oranında doğruluk oranı tespit edildi. En yüksek güvenilirlik oranlarına sahip olan tanı kitinin doğruluk oranı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından da onanarak Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi İlaç Kurumu tarafından satışına ilişkin kaydı gerçekleştirildi.

Üretim kapasitesiyle yurtiçinde gerekli olan tüm ihtiyacın karşılanabilecekken Türkiye’nin medikal ürün ihracatında da önemli bir kalemi olacak.