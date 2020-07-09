Havadaki ve yüzeylerdeki virüsler, elektromanyetik enerji ile etkisiz hale gelecek

Vironance teknolojisi ile havada asılı, yüzey ve yüzeyin altına tutunmuş olan virüsler, elektromanyetik enerji ile saniyede milyarlarca kez titreştirilip rezonansa sokularak etkisiz hale getiriliyor.
Ar-Ge tabanlı sensör, uzaktan kontrol ve raporlama sistemleri geliştiren Smarte, korona virüsü etkisiz hale getiren Vironance teknolojisini hayata geçirdi. Kurucu ortak Melih Ballıkaya, “Korona virüs pandemisi ortaya çıktığında insan sağlığını doğrudan tehdit eden bu virüse karşı harekete geçmek istedik. Dünyada bir ilk olan bu teknolojiyi binalarda virüs tespiti ve yok edilmesi amacını içeren Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdik. Vironance teknolojisi, kapsam alanında özel bir elektromanyetik alan oluşturuyor ve virüsleri, çeperlerini titreştirerek etkisiz hale getiriyor. Ayrıca Vironance, H1N1, H3N2, SARS, MERS gibi virüsleri etkisiz hale getirmek için büyük umut vaat ediyor” dedi.
Yavuz: “Bulaş riskinin yüksek olduğu alanlara odaklandık”
Vironance teknolojisinin kullanım alanlarına ilişkin detayları aktaran Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Yavuz, “Tüm dünyayı tehdit eden korona virüs pandemisine karşı önemli bir teknolojiyi hayata geçirdik. Vironance teknolojisi korona virüsü etkisiz hale getiriyor. Bu teknolojiyi hayata geçirirken öncelikli olarak bulaş riskinin yüksek olduğu ve insanların toplu olarak vakit geçirdiği kamu binaları, ofisler, okullar, restoranlar, kafeler, AVM ve perakende zincirleri gibi sosyal alanlardaki sorunu çözmeye odaklandık” dedi.